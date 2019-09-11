〈蘋果新品發表〉中華電方案出爐 月租999元搭配專案 頂規iPhone 11免費帶回家

中華電 (2412-TW) 今 (11) 日晚間宣布 iPhone 11 全機型購機優惠資費，其中，月繳 999 元，搭配指定舊機換新機方案、行動 VIP 等優惠，iPhone 11 Pro Max 就能以 0 元入手，法人表示，電信業陸續祭 0 元購機方案，預料台灣大、遠傳優惠活動，不會相差太遠。

中華電指出，大 4G 購機方案 (36 個月)，月繳 999 元，搭配指定舊機換新機方案、行動 VIP 等優惠，iPhone 11 Pro Max 就能用 0 元入手，且享行動上網吃到飽、最大網內免費講等。

中華電表示， iPhone 11 Pro Max 64GB 專案價 2.83 萬元，iPhone 11 Pro 64GB2.43 萬元，iPhone 11 64GB 專案價 1.33 萬元。

至於其他優惠方面，中華電表示，老客戶或行動 VIP，申辦大 4G 購機方案，月繳 999 元以上，再享手機最高折 5000 元；新申租、攜碼或符合續約購機條件的客戶，可享舊機換新機最高現折 2.5 萬元，另外還有 Hami 書城加值服務及漫遊優惠；22 家指定銀行信用卡享 24 期分期 0 利率等優惠，來刺激買氣。

中華電表示，iPhone 新機將採網路預約，活動自 9 月 12 日 15 點起至 19 日 23 點為止。

法人表示，電信業者陸續祭出蘋果新機方案，最低皆以月繳 999 元，0 元帶走 iPhone 11，預料台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW) 的優惠活動，不會相差太遠。