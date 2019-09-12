華映8月薪資僅部分支付 將聘專業顧問解決後續營運、財務問題

大同 (2371-TW) 集團子公司華映今 (12) 日公告，公司因重整聲請遭駁回，且緊急處分不得再延期，訂單驟降至零，導致公司已無資金支付 8 月薪水，董事會通過，將先行支付部分資金，並聘請專業顧問、成立監督小組平台，解決後續營運、財務問題。

華映表示，因重整聲請抗告仍遭法院駁回，現在仍依法提出再抗告中，但因緊急處分期間已屆滿不得再延期，於失去緊急處分保護情形下，嚴重影響客戶及投資人信心，訂單遽減至零，為此公司已無資金支付 8 月薪資，經董事會決議，將於今 (12) 日支付部分薪資，外籍員工支付 40%，本籍員工未滿 5 萬元支付 55%、5-7 萬支付 15%、7 萬以上支付 10%、處級 (含) 以上暫不支付。

華映進一步表示，後續將透過處分資產，優先償還員工債權，並於 9 月 11 日開始聘請專業顧問，並邀請銀行等債權人建立「監督小組」平台，適時召集各方債權利害關係人會議，以因應資產處分完整程序所需，解決營運及財務問題，目前員工仍有 2000 多人，薪資、資遣費、退休金及未休特休代金等將透過資產處分來支付，其他債務履行將尋適法解決。

華映去年爆發財務危機，由於淨值轉負股票在今年 5 月下市，原預期以六代線進行重整及重建更生，但日前向法院聲請重整遭駁回提出抗告，再遭臺灣桃園地方法院駁回抗告，日前經董事會決議通過，擬依勞動基準法第 11 條及大量解雇勞工保護法相關規定辦理大量解雇勞工，但仍有薪資、資遣費、退休金等營運及財務問題待解決。