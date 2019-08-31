華映下台一鞠躬 一文看完坎坷興衰史

大同集團 (2371-TW) 子公司華映，8 月 30 日召開重訊拋下震撼彈，2100 名員工確定解僱，並宣布不再復工。這個曾是全球最大彩色映管廠，巔峰時期員工數高達上萬人，卻落得股票下市、大量解僱、全面停工的下場，從當年的意氣風發變成行將就木，令人不勝唏噓。《鉅亨網》整理出華映的坎坷興衰史，讓讀者一文看完。

映像管巨人走過輝煌

中華映管成立將近 50 年，最早從 CRT 電視映像管起家，早年生產電視用的黑白映像管，後來因應彩色電視時代轉而生產彩色映像管，並到馬來西亞、福州及英國設廠，曾登上全球最大的彩色映像管製造工廠，掛牌上市後股價最高來到 64 元。

隨後順著市場趨勢，投入 TFT-LCD 液晶面板，轉型為 TFT-LCD 中小尺寸與觸控事業為主，避開了著重資本投資且標準品大量化生產的大尺寸面板，全力耕耘低階市場。不過， TFT-LCD 市場掀起中國、韓國、日本以及台灣等業者積極擴產熱潮，產生的後遺症就是面板長期以來處於供過於求以及跌價的窘境。

產品組合單調現危機

華映歷經金融海嘯後連年虧損，唯獨 2017 年受惠於手機市況需求好轉，加上遇到 18:9 全螢幕手機面板的規格轉換期，終於擺脫虧損，但隨著智慧機需求急凍，華映也挺不過寒冬，中小尺寸面板出貨量大減，去年大虧 196 億元，光今年上半年就虧了 106 億元，每股虧損 1.64 元。

業界分析華映近幾年的市場布局策略，以智慧手機中小尺寸面板為主，產品組合太單調，加上本身財務體質不佳，面對需求緊縮，問題隨之浮現，且錯過處理危機最佳時機。

相較於面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)，因產品組合轉向多元發展，強化規格差異化，並積極推出 8K、窄邊框、電競等相關高附加價值產品，因此，遭遇面板產業寒冬之時還能撐過危機。

聲請重整開出第一槍

2018 年 12 月 13 日華映董事會決議通過，向法院提出重整及緊急處分之聲請，引起合作供應商、銀行團等各界譁然，主要生產線龍潭廠及楊梅廠甚至無預警停產，據了解，許多供應商不滿未被告知重整事宜，及不相信華映的償債能力，氮氣供應商甚至直接停止供應，由於氮氣是製程的關鍵氣體，斷炊風波造成 2 個廠房癱瘓。

2018 年 12 月 27 日法院駁回緊急處分聲請，華映在 今年 1 月 2 日提出抗告後，1 月 31 日經法院裁定准許緊急處分，期間則自 1 月 31 日至 4 月 30 日屆滿，之後再經法院裁定延長緊急處分 90 日，至 7 月 29 日屆滿，依法將不得再延長。不過，因律師認為桃園地院裁定有不適的地方，因此，8 月 8 日再提出抗告，現在由法院審理中。

鋪天蓋地而來不信任

華映緊急處分到期無法展延，根據金管會統計，華映債權銀行一共 9 家，總債權額高達 48.6 億元，包括台灣銀行、合作金庫、陽信銀行等，後續華映因電費繳不出來將被斷電，無法營運生產，因此銀行團會開始動作，向法院申請強制執行，處分土地、廠房等擔保品。

華映財務危機無法解決，今年 3 月首波裁員 2500 人，但因緊急處分嚴重影響客戶信心，訂單數驟減至零，日前董事會決議第二波大量解僱 2100 名員工，包括 5 名高階主管，其中僅總經理林盛昌及發言人黃世昌回聘，其他業務副總、研發主管皆離去。

華映先前計畫出售或出租 4.5 代廠，留 6 代廠求生，董事長蔡江隆表示，目前 4.5 代廠有業者洽詢中，但細節不便多說。而華映因積欠台電 7 月電費未繳，9 月 2 日起遭斷電，工廠已進行預防性停機，且不再復工。不過現階段面板市場供過於求，外界評估，尋求買家難度相當高。

大同百年招牌搖搖欲墜

百年老店大同集團財務風波不斷，經營權紛爭也屢屢搬上檯面，而旗下子公司綠能先是在 5 月初下市，緊接著華映也步上後塵宣布下市，合計超過 30 萬名小股東手上股票變成壁紙。

另外，第 3 家尚志半導體也因持股綠能 21%，且受太陽能市況不佳影響，認列損失淨值由正轉負， 6 月底慘烈下市。大同集團重磅消息連環爆，嚴重衝擊市場信心，而下一個未爆彈是誰，何時爆發，外界都在猜。