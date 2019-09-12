川普罵Fed「蠢蛋」Cramer：Fed真的該降息 但不要負利率

CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 週三表示，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 應該在進一步降息，但不能像川普總統建議的那樣走到負利率。

「負利率，不。我們不要負利率，這只是一個表明我們經濟不強勁的跡象。」Cramer 回應的是川普今早的一則推特發文，川普以該則推特文稱鮑爾領導的 Fed 是一群「蠢蛋」，並力促 Fed 官員應讓利率「下降至 0 或更低。」

Cramer 在節目上笑稱自己不會把鮑爾和其他 Fed 官員稱為「蠢蛋」，但他重申了他對鮑爾不願意更積極降息的批評，因為全球許多國家已經都推向了負利率。

Fed 預計下週二和下週三召開會議，大眾普遍預期 Fed 將今年第二度調降聯邦資金隔夜銀行貸款利率 25 個基點。目前聯邦資金目標範圍在 2% 至 2.25%。自去年以來 4 度升息的 Fed 已經瀕臨川普忍耐極限，Fed 今年 7 月終於降息，也是 10 年多來頭一回。

川普週三還在推特上提到，美國借款利率很低的話，那麼全球政府都會「為我們的債務再融資。」他補充說，「利率成本可能會一路下降，同時大幅延長了時間。」

Cramer 曾多次表示支持政府推出超過 30 年期限的公債，他提到川普有一個觀點。

「我談了有關 50 年期限的公債，我們都熱愛讓『我們的路再次偉大』。」所謂的路是指將出售公債所得的收益，利用於基礎建設項目的融資。

美財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 上個月接受媒體訪問時曾提及，政府團隊正在研究發行超長期的美國公債。