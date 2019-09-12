IDC：平板電腦在EMEA市場年減11.7% 蘋果保持領先地位

根據研究機構 IDC 最新的報告顯示，2019 年第二季平板電腦在 EMEA(歐洲、中東、非洲) 市場的年增率下跌 11.7%，出貨量為 960 萬台。消費者對平板的需求持續下降是銷售縮水的主因。

此外，市場上缺乏創新功能和市場中各項設備的推陳出新也抑制平板換機。相較之下，可拆卸平板電腦的表現強勁，成長了 11.8%。

IDC 西歐 PC 設備高級研究分析師 Daniel Goncalves 表示：「可拆卸市場平板電腦第二季出現反彈，並且規模超出了預期。這主要是受惠於蘋果 iPad Air 的推出，可以說是中階平板電腦市場中微軟 Surface Go 的競爭者。」

今年第二季平板電腦在西歐市場年減 6.6%，而 CEMA(中歐、東歐、中東和非洲) 市場則年減 18.7%。

IDC CEMA 產品經理 Nikolina Jurisic 表示：「由於更多使用者將內容業務轉移到大螢幕的智慧型手機上，因此 7 吋和 8 吋平板電腦的表現下滑。」

從個別公司來看，蘋果 (AAPL-US) 在 EMEA 市場保持領先地位，主要受惠於可拆式產品，三星 (005930-KR) 則排名第二，該公司的高階 Android 平板電腦持續向該地區推出，獲利能力強勁。

華為 (002502-CH) 在 CEMA 市場中排名第三位，不過，由於美國禁令的衝擊，對消費者信心產生負面影響，華為在西歐地區有所收縮，另外，亞馬遜 (AMZN-US) 則是在 Prime Day 之前推出新的平價 Fire 平板電腦系列，推動了該公司在第二季的出貨量。

各品牌在 EMEA 市場排名 (圖片：IDC)

展望未來，EMEA 平板電腦市場在第三季預期將下跌 7.4%，2019 年整體則下跌 9.9%，維持近年來同樣的趨勢。不過，可拆式類別和商業類別預計將抵消部分的下跌。

Jurisic 表示：「由於各地區的平板類別繼續下滑，2019 年下半年平板電腦市場將繼續受到壓抑。」「相比之下，可拆式類別的表現更好一些。經濟復甦、更強勁的消費和商業信心、以及新推出具吸引力的產品將為市場帶來更積極的影響。」