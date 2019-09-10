IDC：2Q19全球穿戴式設備出貨量成長85.2% 耳戴式設備成長最快

根據研究機構 IDC 最新的報告顯示，2019 年第二季全球可穿戴式設備出貨量成長了 85.2%，達到 6770 萬部。耳戴式設備則是成長最快的類別之一，佔整體市場的 46.9%，高於去年同期的 24.8%。

IDC 指出，推動耳戴式類別成長的主因是大批新產品和二次購買的消費者。IDC 行動設備跟踪研究經理 Jitesh Ubrani 表示：「可穿戴式設備的日益普及迫使現有品牌在推出新產品時重新考慮過去的設計，這在三星廣受歡迎的 Galaxy Buds 中可以看的出來，同時也吸引了新品牌進入市場。」

此外，他也補充道：「雖然現在還處於早期階段，但市場上出現了新興次市場的跡象，例如 Jabra 等公司提供的運動型耳戴式裝置、Bose 等公司提供的高階耳戴式產品，以及 Nuheara 等公司專門針對聽力受損者推出的產品。」

「推動耳戴式市場的是消費者體驗。」穿戴式研究總監 Ramon T. Llamas 表示：「優質音至仍然是耳戴式設備的買點，但其他功能，像是智慧助手以及健康和運動，也增加了這類別的價值和實用性。隨著價格下降和更多功能的出現，次世代耳戴式設備將成為耳機新常態。」

各品牌市佔率 (圖片：IDC)

從個別公司來看，蘋果 (AAPL-US) 第二季佔有 50.2% 的市佔率，具有領先的市場地位。該公司的新產品，像是新一代 AirPods 和最新的 Beats 產品線，使公司較去年成長了 218.2%。隨著 iPhone 業務面臨挑戰，蘋果的可穿戴設備業務，特別是 AirPods 的普及，為該公司帶來了不小的助益。

三星則獲得了第二名的位置。該公司的 Galaxy Buds 是最受歡迎的產品之一。此外，該公司旗下品牌 JBL Tune 500BT 也成功佔據了很大的市佔率。

小米的 AirDots 則幫助該公司獲得了第三名。儘管該公司主要在中國銷售產品，但小米已經開始通過其智慧型手機和腕帶進軍歐洲和中東等其他市場。