南韓半導體廠SK siltron宣布4.5億收購杜邦碳化矽晶圓業務

據韓媒《Business Korea》報導，南韓半導體晶圓廠 SK siltron 昨 (10 日) 於董事會上決議，將以 4.5 億美元收購美國化學大廠杜邦 (DuPont) 的碳化矽 (SiC) 晶圓業務，目標在今年完成收購手續，有助其拓展車用功率半導體市場。

受到日韓出口貿易限制影響，SK Siltron 表示，本次收購為呼應南韓政府推動的材料技術自主化政策，同時確保全球競爭力。由於南韓高度依賴日本進口矽晶圓，因此本次收購也是確保，若日後日本進一步實施出口管制，集團能即時因應。

SiC 晶圓性能上具有耐高溫、高壓、低電力傳輸以及轉換能源低損耗等特性，近來環保意識抬頭，在電動車產能擴張的驅動下，SiC 晶圓需求逐步攀升，但目前全球僅有少數製造商能完成大量生產，供給情況仍較短缺。

目前能量產 SiC 晶圓的廠商除了杜邦之外，尚有日本昭和電工、電裝 (Denso) 等。

專家表示，收購杜邦的矽晶圓業務，有助於 SK siltron 拓展市場份額。矽晶圓市場長期以來皆由日本公司主導，目前日本信越化學、勝高 (SUMCO) 合計共佔 55% 市場份額。

SK siltron 計畫在獲得國內外相關部門批准後，於今年完成收購。

研調機構 IHS 和 Yole 預估，2019 年至 2025 年，以 SiC 晶圓為基礎的全球功率半導體市場，將從 13 億美元成長至 52 億美元。