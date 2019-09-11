〈蘋果新機發表〉光學元件廠成大贏家 Q4營收高成長動能可期

蘋果新手機 iPhone 11 正式發表，在影像競爭下，末代 4G 手機都搭配雙鏡頭設計，光學元件廠營收動能升溫，成為趨勢下的大贏家，大立光 (3008-TW) 及玉晶光 (3406-TW) 8 月營收都跳升創高，而依照蘋果供應鏈廠商指出，10 月蘋果手機零組件需求，還可望較去年同期成長 37.5%。

值得注意的是，蘋果手機主板供應商華通 (2313-TW)，8 月起包含類載板 (SLP)、高階 HDI 製程訂單都有塞爆現象，8 月營收達 55.82 億元創單月營收新高，依華通對蘋果出貨經驗來看，營收成長幅度約落後大立光一個月，大立光營收在 8 月以 64.76 億元創新高之後，可預期，華通營收將在 9 月大幅上揚。

從蘋果非鏡頭類零組件供應廠商訂單來看，9-11 月每個單月訂單，都將較去年同期成長，其中 10 月訂單量成長幅度驚人，較去年同月成長高達 37.5%，顯見蘋果對訂單看法正向，

蘋果手機零組件廠商指出，蘋果正加緊查核，確認供應鏈產能可滿足訂單，原提出的預估零組件需求數量，到目前都沒有改變。

蘋果手機零組件供應商指出，蘋果新手機 iPhone 11 發表後，將於 9 月 13 日起預購並在 20 日正式上市，其上市後的銷售狀況，也將成為是否將維持原有的高成長訂單的重要指標，但光學元件的需求數量增長趨勢確定，也讓大立光及玉晶光成為這場手機影像競賽賽局中的大贏家。