安倍內閣大幅改組、19名閣員中有17名異動

日本首相安倍晉三，於週三 (11 日) 進行內閣改組。安倍晉三在當天的日本時間下午 1 點起，與公明黨黨魁山口那津男進行會談，在設立組閣本部後，正式進行了內閣改組。
日本官房長官菅義偉也隨後發布了，第 4 次安倍內閣的第 2 次內閣改組後的新內閣成員名單。在 19 名閣員當中，有 17 名發生異動，僅有 2 名留任。
詳細名單如下
- 副首相兼財務大臣：麻生太郎 (留任) (兼任金融大臣)
- 總務大臣：高市早苗 (過去曾在第 2、3 次安倍內閣，擔任約 3 年的總務大臣)
- 法務大臣：河井克行
- 外務大臣：茂木敏充 (由原先的經濟再生大臣職位轉任)
- 文部科學大臣：荻生田光一
- 厚生勞動大臣：加藤勝信 (過去曾在第 3、4 次安倍內閣，擔任約 1 年多的厚生勞動大臣。兼任勞動方式改革大臣)
- 農林水產大臣：江藤拓
- 經濟產業大臣：菅原一秀 (兼任俄羅斯經濟分野協力大臣)
- 國土交通大臣：赤羽一嘉
- 環境大臣：小泉進次郎
- 防衛大臣：河野太郎 (由原先的外務大臣職位轉任)
- 官房長官：菅義偉 (留任) (兼任減輕沖繩基地負擔大臣、綁架問題大臣)
- 復興大臣：田中和德
- 國家公安委員長：武田良太 (兼任行政改革大臣、防災大臣)
- 一億總活躍大臣：衛藤晟一 (兼任沖繩 ‧ 北方大臣)
- 資訊科技大臣：竹本直一 (兼任科學技術大臣)
- 經濟再生大臣：西村康稔 (兼任全世代型社會保障改革大臣)
- 地方創生大臣：北村誠吾
- 東京奧運 ‧ 帕運大臣：橋本聖子 (兼任女性活躍大臣)