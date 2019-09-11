安倍內閣大幅改組、19名閣員中有17名異動

日本首相安倍晉三，於週三 (11 日) 進行內閣改組。安倍晉三在當天的日本時間下午 1 點起，與公明黨黨魁山口那津男進行會談，在設立組閣本部後，正式進行了內閣改組。

日本首相安倍晉三。(資料照片) (圖片：AFP)

日本官房長官菅義偉也隨後發布了，第 4 次安倍內閣的第 2 次內閣改組後的新內閣成員名單。在 19 名閣員當中，有 17 名發生異動，僅有 2 名留任。

詳細名單如下