華為高管：美想完成貿易協議 需要先和華為談

華為首席安全官 Andy Purdy 週二 (10 日) 在布達佩斯簡報會時，指出美國政府需要與華為協商才能夠進一步與中國達成貿易協議進行談判。

美中貿易戰緊張局勢的焦點，可以說是自從川普將華為加入實體清單後開始越演越烈，一直以來，華為都被視為美中貿易談判的籌碼，Purdy 說道：「我們實在不能想像美國政府不與我們協商討論，就能與中國達成貿易協議」

基於國家資安考量，美國在今年決定禁止華為購買美國技術，甚至斷了華為的重要晶片供應商，高通，也間接導致谷歌的安卓作業系統 (Android) 撤離華為。

華為 Mate X 摺疊 5G 手機 (圖片: 彭博)

川普政府敦促各國和公司抵制華為的 5G 網路技術，並指出華為可能會使其國家機密數據面臨風險。華為則否認公司有任何不法行為，並指責美國出於政治原因孤立華為。

Purdy 指出，美國對華為的封殺，只會傷害更多美國企業，嚴重程度超過美國對華為的傷害，他表示去年華為在美國供應商上花費近 110 億美元，而估計有 4 萬個美國工作崗位仰賴該項花費。

華為希望美國通過「透明機制」評估其設備及其競爭對手的設備，Purdy 說這將能建立雙方企業的信任。

他認為華為並沒有要求，在沒有任何審查的情況下被允許銷售 5G 技術，「我們相信審查是必要的程序」Purdy 說道。

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