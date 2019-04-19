ITC報告：新美加墨協議 能適度提升美國經濟

根據美國國際貿易委員會 (ITC) 的獨立研究分析，川普的美加墨新協議，將對美國整體經濟帶來正面影響，預估在貿易協議完全實施下，將使美國 GDP 增加 0.35%。但一些評論認為，這個數據說明助益有限。

這份週四 (18 日) 發布的 379 頁報告，用詞上趨於正面肯定，表示新的美國 - 墨西哥 - 加拿大協議 (USMCA)，將對美國製造業和服務業產生「積極影響」。其中最大的利益，在於藉由去除跨境電子商務、服務和投資的障礙，相當程度消除了「不確定性」。

報告指出，此協議完全實施下，以第 6 年預估，有助美國 GDP 增加 682 億美元，即 0.35%，就業人數增 17.6 萬個，即 0.12%。美國對加拿大和墨西哥的出口將分別增長 5.9% 和 6.7%，預計進口也將增加。

報告肯定新協議的助益

本報告總體上比經濟學家最初預期更為積極，經濟學家認為表示，用 ITC 的傳統經濟模型來看，協議產生的好處微乎其微。

根據 ITC 的估計，USMCA 的原產地規則，要求汽車製造商從北美採購更多零組件，這將增加美國汽車零組件產量和就業率。然而，報告也說，這會使得汽車價格小幅上揚，以及美國國內汽車消費量的小幅下滑。

ITC 在報告摘要上表示，此協議可能對美國經濟中所有廣泛的產業，產生正面影響，製造業將在產出、出口、薪資和就業方面，實現最大百分比增長，服務業也能在產出和就業帶來最大的成長。

美國貿易代表辦公室週四也發布了自己的分析報告，認為協議在 5 年內，僅在汽車產業就將創造 7.6 萬個就業機會，並帶來 340 億美元的新投資。

美國貿易代表 Robert Lighthizer 表示，「毫無疑問，USMCA 對美國經濟來說是一個巨大的勝利」。

國會通過恐需拖上數月

美國國會正準備對此協議進行投票，因此要求 ITC 進行評估。

Center for Strategic and International Studies 貿易專家 William Reinsch 表示，報告內容對正反雙方未提供太多的彈藥，懷疑論者仍持懷疑態度，倡導者仍維持先前的主張。

政府官員正在推動國會採取快速行動，但大多數分析師，整個過程還要再拖上數月。眾議院議長 Dancy Califi 表示，需要在協議中加入更嚴厲的執法措施，以確保墨西哥遵守承諾的勞工改革。

包括參議院財政委員會主席 Charles E. Grassley 等人則主張，總統必須在投票前，取消對墨西哥和加拿大進口的鋼鋁關稅。因為鋼鋁關稅造成這兩國的報復性措施，因此損害了美國的出口，尤其是來自農民的出口。