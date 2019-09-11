超級鷹派波頓下台 美伊未來發展將影響油價走勢

美國鷹派大將、國家安全顧問波頓 (John Bolton) 週二 (10 日) 突然被解職，分析人士表示，這代表美國與伊朗的情勢，不太可能升級為軍事衝突，相關時事也造成油價走低。

美國總統川普週二在推文中要求波頓辭職，這位被視為總統內閣中最鷹派的官員表示，他是自願離職的，並非川普要他離開。白官指出，波頓離職有多個原因，並不是因為與塔利班舉行會談取消帶來的結果。

波頓上台後美伊衝突加深

波頓辭職最直接的衝擊發生在油市，在川普的推文發布後，布蘭特原油下跌逾 2%，人們認為美伊緊張局勢有所緩解。自波頓於 2018 年 4 月就職以來，伊朗的石油產量下降了 40%，委內瑞拉的石油產量下降了 48%。

在波頓就任後的 1 個月間，川普退出了伊朗與世界大國之間的核協議，並迫使伊朗退出大部分石油市場。美國核協議也引起了石油輸出國組織 (OPEC) 內部的緊張局勢，伊朗指責包括沙烏地阿拉伯在內的其他成員，趁其出口受限搶奪市場。美國政府一再表示，有意將伊朗的石油出口減少到零。

不過，參與核協議的其他國家仍試圖挽救。法國最近提出，如果伊朗重新承諾遵守核協議事項，願意提供 150 億美元的信貸額度，同時根據協議，伊朗也能恢復每日 70 萬桶的原油出口。

RBC 全球商品研究主管 Helima Croft 表示，雖然此一協議可能仍不被接受，但波頓離職，至少提高了協議被接受的可能性。

市場假設美伊開啟對話

Price Futures Group Inc. 資深市場分析師 Phil Flynn 指出，波頓的新聞對油價是一大利空，因為波頓是知名的伊朗問題鷹派人物，市場正在假設這會為與伊朗對話打開大門。

油價隨後因庫存數據發布而反彈，在紐約下午 2 點報每桶 62.68 美元，與前一天基本持平。

在美國制裁伊朗期間，美伊軍事衝突升級，不過隨著波頓離開，分析師認為，衝突將有所緩和。

歐亞集團 (Eurasia Group) 主席 Cliff Kupchan 認為，美國政策的未來走向，將取決於川普的觀點及取代波頓的人選。他指出，波頓反對任何與伊朗的談判，但川普似乎正安排對話。

在宣布解雇波頓之後的一個白宮記者會上，國務卿龐培歐和財政部長梅努欽表示，他們將繼續堅持對伊朗的「極限施壓」政策，而且他們在這個問題上與川普一致。