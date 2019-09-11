能源盤後－API原油庫存大降 刺激WTI拉尾盤創逾一個月新高

週二 (10 日) 美國公布 API 原油庫存，是大減 722.7 萬桶，大幅超出市場預期的 260 萬桶，刺激週二 (10 日) WTI 油價在全日表現低迷後，尾盤小幅拉升，創下 8 月 1 日以來新高。

週二 (10 日) 紐約輕原油 (WTI) 報上漲 0.1% 以每桶 57.91 美元作收、布蘭特原油 (Brent) 則報小跌 -0.02% 以每桶 62.76 美元作收。

WTI 日線走勢圖 圖片：investing.com

週二 (10 日) 油價全日表現震盪，主要受到美國總統川普 (Donald Trump) 開除國家安全顧問波頓 (John Bolton) 所影響，因波頓長期主張不與伊朗會談，而在川普開除波頓之後，美國與伊朗可望重新啟動對話，市場認為，若美國解除伊朗禁運措施，國際油市的原油供給量即會上升。

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 週二 (10 日) 亦表示，美國總統川普將與伊朗總統魯哈尼 (Hassan Rouhani) 在 9 月稍晚時候，可能在聯合國舉行會談。

而油市壞消息不僅止於美、伊可能重啟對話，另一方面，美國能源資訊局 (EIA) 週二 (10 日) 亦發表月度能源報告，宣布下調 2019、2020 年的 WTI 油價預測，因美國頁岩油產量估將繼續刷下歷史新高。

週二 (10 日) EIA 最新估計：