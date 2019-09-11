彭博專欄：中國加速對外資開放 「吞誘餌」前最好三思

中國最新做出的外資開放措施讓人嗅出了一絲絕望的味道。

根據中國外匯局周二發布的公告，境外基金購買中國大陸的股票和債券不再受投資額度限制，這意味著掃除了一個橫在外資面前近二十年的障礙。

與其說取消投資額度限制是一個成熟的經濟和金融體系充滿自信的市場開放行為，不如說其更像是在公開承認中國需要資金流入，因中國一直在危險地徘徊於經常項目和財政雙赤字的邊緣，需要儘可能多的吸引外資 (即使是以熱錢流入的方式) 來保持國際收支平衡，以及避免債務的進一步增加。

與通常的認知相反，中國不再是那個「簡樸」的，大量出口，進口寥寥的國家。一方面，中國的中產階級在全球旅行，信用卡消費；另一方面，貿易戰升級的背景下中國外貿正經歷嚴重滑坡，8 月份對美出口年增率銳減 16%。

對外資的渴求解釋了中國為何一直在開放金融服務業，此舉將使得跨國投資銀行獲得中國合資公司的控股權。

外匯局的最新舉措象徵意義遠大於實際。事實上，此前法律規定的投資額度根本就用不完。中國對境外機構購買中國資產設置的 3000 億美元額度約有三分之二尚未使用。

擁有 17 年歷史的 QFII 很久前就已經走入沒落，因為它的成本相對較高，而且對資金匯回有嚴格規定。中國的境外投資者多數可以通過滬港通、深港通、債券通來買賣股票和債券。任何人只要開了戶就能通過這些渠道交易。相比之下，QFII 和人民幣計價的 RQFII 只對合格的機構投資者開放，這些機構必須在中國境內登記。

現在的問題是外資會否吞下這個誘餌。中國主權債市場可能對他們中一些人具有吸引力，與美國和歐洲不同，中國債券在這波全球的漲勢中落後。但前景也談不上樂觀。

這就要怪人民幣了。正如筆者之前所指出的，中國之所以成為熱門投資目的地，部分原因是人民幣匯率穩定。現在這個安全網沒有了。如果美元投資者認為人民幣的單向貶值會侵蝕他們的盈利，那麼中國國債殖利率的相對吸引力也將化為烏有。

外資是時候要謹慎思考下了。

(Shuli Ren 是彭博專欄作者，重點關注亞洲市場。本專欄並不代表彭博有限合伙企業及其所有者的觀點。)

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