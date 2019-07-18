QFII全面開放？別急！中國：正在研究中

中國外匯管理局今 (18) 日公布今年上半年境外資金流動呈現淨流入，上半年實際運用外資年增 7%。上半年境外投資人淨加碼債券和股票達 493 億美元，其中，債券淨加碼 416 億美元，股票淨加碼 78 億美元。

資料來源: 中債登、上清所

此外，中國外匯管理局新聞發言人王春英表示，將穩定推動資本項目開放，改革 QFII 和 RQFII，擴大投資範圍，研究適度放寬甚至取消 QFII 額度管理。同時，政府將支持科創板健康發展，做好「滬倫通」存託憑證跨境資金管理工作；推動銀行間債券市場開放管道的整合。

王春英進一步指出，中國外匯管理局對中美經貿摩擦所產生的跨境資金流動一直保持密切監測與追蹤。將今年 5、6 月份資料與去年下半年相比可發現，目前中美經貿摩擦對跨境資金流動的影響在可控制範圍內，同時市場對人民幣貶值的預期較去年下半年有所降低。

不光是中國外匯管理局針對 QFII、RQFII 有所行動，中國證監會也表示正在著手修訂 QFII、RQFII 制度規則，使境外法人參與中國資本市場更為便利。

業內認為中國證監會修訂主要內容包括整合 QFII 與 RQFII 制度，放寬合格投資者准入條件，擴大投資範圍到新三板掛牌股票、債券回購、私募投資基金、金融期貨、商品期貨、期權等領域。

截至目前，共有 319 家、255 家境外機構分別取得 QFII、RQFII 資格，QFII、RQFII 投資額度分別達到 1057.96 億美元，及人民幣 6773.22 億元。

而自今年以來，QFII 和 RQFII 的投資額度基本呈現穩定上漲趨勢，但 QFII 總額度在 1 月時已增加至 3000 億美元，因此目前距離總額度仍有很大空間。

中國金融研究院表示 QFII、RQFII 是中國資本市場開放的重要步驟，能有效促進資本市場朝向開放、競爭、有效、有序的方向發展，並且使得資源配置能更有效率。



