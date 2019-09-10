鴻利智匯：多項Mini LED產品已能小批量產

中國 LED 封裝廠鴻利智匯今 (9) 日表示，旗下子公司鴻利顯示電子負責 Mini LED 封裝、Mini LED 顯示等 Mini LED 相關業務，截至目前，已有 20 多款產品完成國內外一線終端客戶送樣驗證，10 多款 Mini LED 產品已具備小批量產能力。

自創立初期，鴻利智匯便專注於 LED 領域的研發與技術團隊創建，該公司具有 889 項有效專利，其中發明專利佔 86 項。業務涉及 LED 封裝、LED 汽車照明、車聯網等領域，產品主要銷售至歐美、東南亞以及非洲等 40 多個國家和地區，目前該公司產品在中高端白光 LED 封裝領域已達到全球領先水平。

受中美貿易戰與 LED 市場競爭加劇影響，鴻利智匯 2019 年上半年業績表現並不理想，營業收入與獲利均出現顯著下滑。其中，因 LED 產業轉移，加上照明產品替代情況趨穩，上半年 LED 封裝收入達人民幣 12.74 億元，較去年同期下滑 12.05%。

鴻利智匯指出，隨著產業發展特徵走向集中趨勢，優勢資源將往具有核心競爭力的企業集中，大量依靠低成本與同質化競爭的小型企業，將受到成本上升與價格下降而擠壓利潤。

鴻利智匯強調未來 LED 產業發展有兩大方向：

擴大規模，產生規模經濟； 延伸上下游產業鏈，尋找業務增長點。

展望未來，鴻利智匯表示，未來將持續擴大 LED 封裝、LED 汽車照明生產規模，並加大在 VCSEL(垂直腔面發射激光器)、Mini LED、Micro LED 等專業領域的投資。