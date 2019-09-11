中國房貸利率上調機率高 買方頻砍價

中國新的個人住宅貸款利率政策將從 10 月 8 日起正式執行，目前已有 13 個省、市開始展開個人住宅貸款利率定價基準的轉化工作，實際利率有機會在近期陸續公布。

根據消息指出，部份房貸業務比重高的大型銀行已經準備就緒，而未來這些大型銀行公佈的實施方案一定會影響到中小銀行的訂價。

位於廣州鏈家房屋銷售經理人表示，外傳各銀行的執行方案會在 9 月 15 日左右公布，中小銀行預計會依按國營四大銀行的方案執行，頭期款利率相較之前會略高一些，但實際情況仍待確認。

至於在北京方面，由於新的個人住宅貸款定價基準為，第一套商業性個人住宅貸款利率不低於相應期限 LPR+55 個基點，第二套則是不低於相應期限 LPR+105 個基點。

因此北京第一套個人住宅貸款利率下限是 5.4%，第二套房是 5.9%，該水準與目前主要中資銀行新發放的個人住宅貸款利率相當。

不過，值得注意的是，這次確定的加點下限並非是一成不變。未來房貸利率政策將根據北京房地產形勢變化和 LPR 波動情況，適時適度調整個人住宅貸款利率的加點下限。

業界普遍認為，這波房貸利率新舊政策替換應能平穩過渡，在更改指標參考利率後，房貸利率應不會出現大漲大跌情況。

(圖片: AFP)

同時，有大型房產仲介的經紀人表示，從整體來看，在新政策發布之後，房屋成交的價格正處於下滑的趨勢。

此外，有不少仲介商表示，由於現在是政策的過渡時期，再加上整體房市偏悲觀，買家正好利用這波新政向賣家砍價。