走路也能賺刷卡金！永豐金強攻運動信用卡+健康APP

永豐今 (2890-TW) 旗下永豐銀行今 (10) 日推出「汗水不白流」APP，結合運動、生活與金融，讓走路都能賺刷卡金回饋。永豐銀行消費金融處處長吳建毅表示，去（2018）年推出全台首張結合穿戴式裝置、可記錄卡路里的創新金融服務－「永豐 SPORT 卡」，即起再推出「汗水不白流」APP 整合個人穿戴式裝置或智慧型手機，記錄每日消耗卡路里的情況。為了邀集全台民眾結伴運動，同步推出 APP 揪團功能及活動，5 人成團、正式開跑期間每人累計 1 萬卡路里以上，整體最高獎勵為 100 萬刷卡金。

吳建毅表示，下載「汗水不白流」APP 後系統將自動串接 Apple Health 或 Google Fit，授權成功將自動整合資料，卡友可直接帶著手機運動或可搭配個人穿戴智慧裝置（例如，小米手環），將走路、跑步、騎自行車或各種運動所消耗卡路里的資訊，每日自動同步至「汗水不白流」APP，詳實記錄個人的運動軌跡。

吳建毅指出，今（2019）年 4 月，永豐與美安台灣公司共同發行第一張企業聯名 SPORT 卡，一同關心健康議題，並在 7 月針對美安 SPORT 卡友舉辦卡路里熱血揪團挑戰賽，每隊最多 10 人、共召集 50 隊參賽，在短短 28 天中，合計燃燒 290 萬大卡的卡路里，成果驚人，這也讓永豐決定強化「汗水不白流」APP、加入揪團等功能，鼓勵民眾持續運動、記錄健康，走路也能賺回饋。

除鼓勵民眾運動外，永豐銀行表示，永豐 SPORT 卡將卡路里數結合消費、每月燃燒 7,000 卡路里，指定通路享 10 倍，不但已經優於一般消費享 5 倍，還再加碼 7 倍，等於祭出 17 倍紅利，換算回饋率約 2.83%，也優於一般通路 2% 的回饋率。為讓紅利使用更加靈活，「汗水不白流」APP 讓紅利變豐點，20 點紅利等於 1 豐點，相當於線金 1 元，可自動折抵信用卡帳單、證券交易費或銀行交易費，也將規劃與保險結合，讓運動產生更大的外溢效果，賺到健康也省下費用。

為鼓勵民眾運動、記錄健康，下載並註冊「汗水不白流」APP 即可抽運動手錶，吳建毅表示，每 5 人 1 隊組團參賽，報名隊伍愈多獎金愈高，報名超過 1000 隊、達最高 100 萬元刷卡金；團隊於正式開跑期間（共 4 週）每人累計達 1 萬卡路里，即可獲獎金資格並依達標隊伍數量均分刷卡金。個人亦可參賽，於正式開跑期間累計達 1 萬卡路里抽全方位攝影機。