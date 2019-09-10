金管會秋節送兩大禮 助攻銀行提高資本適足率

金管會中秋節放送利多，主委顧立雄今 (10) 日於秋節記者會宣布，明 (2020) 年元旦起，將放寬零售型等消金放款、房貸，此兩項措施放寬，將有助銀行資本適足率提高。

金管會之前選了中信銀、國泰世華銀、台北富邦銀、兆豐銀、合庫等 5 家銀行為國內系統性重要銀行 (D-SIBs)，要求此 5 家銀行在 2023 年底前要提高資本適足率，包括：普通股權益比率、第一類資本率、資本適足率分別要達 11%、12.5% 及 14.5%。

此要求讓 5 家銀行認為有所不公，對此，顧立雄表示，本週會個別找 5 家銀行來談，了解 5 家銀行的業務方向、資本增提的困難與訴求。

不過在此之前，金管會今天對資本適足率送出兩項利多，顧立雄表示，明年元旦起針對小額信貸、車貸、學貸等單一交易對手零售型曝險總額，由原本的 1000 萬提高到 2000 萬，曝險額低於 2000 萬權重用 75% 計，曝險額高於 2000 萬權重為 100%。

第二項利多為，明年第三季起，銀行在計算資本適足率時，房貸部份採用依貸款成數 (LTV) 計算，即最低風險權數由現行 35% 降為 20%，也就是說，自用住宅、還款來源不是來自不動產且貸款權數在 5 成以下，風險權重可以 20% 計算，也可大幅提高銀行的資本適足率。