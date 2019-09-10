旺季需求帶動 光寶科8月營收攀近9個月高點

光寶科 (2301-TW) 今 (10) 日公告 8 月合併營收 163.5 億元，受惠旺季需求帶動，營收月增 7%，年減 12.07%，為近 9 個月高點；前 8 個月累計營收 1173.67 億元，年減 14.53%。

光寶科 8 月光電部門營收占比 15%，其中，LED 元件與車用照明出貨，均較上月成長。資訊部門營收占比 66%，AI 智慧居家設備與消費性電子遊戲機等電源產品，出貨持續成長，鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品市佔率也有所提升。儲存裝置部門營收占比則是 14%。

展望第 3 季，光寶科指出，第 3 季為傳統旺季，預期營收與獲利表現，都將優於第 2 季，不過，受到大環境不確定因素多影響，終端市場需求放緩，今年旺季效應不如往年，估下半年業績將較上半年溫和成長，並力拚第 3 季毛利率持穩。

此外，光寶科董事會日前通過，將以股權出售方式，將 SSD 事業部轉讓予東芝記憶體 (TMCHD)，包括存貨、機器設備、員工團隊、技術與智慧財產權、客戶供應商關係等營業與資產，交易對價暫定為現金 1.65 億美元 (約新台幣 51.67 億元)，股權出售案預計明年 4 月 1 日完成。

光寶科第 2 季受惠產品組合轉佳，加上成本降低，且兩大虧損事業已於去年陸續處分，單季稅後純益達 23.94 億元，創 9 年同期新高，季增 63%、年增 36%，每股純益 1.03 元；上半年稅後純益 38.59 億元，年增 38%，每股純益 1.66 元。