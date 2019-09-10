◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月10日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00673R 元大S&P原油反1 11638 0 00672L 元大S&P原油正2 -28370 0 2892 第一金 9029 11771 00707R 元大S&P日圓反1 -4263 0 2888 新光金 8992 25826 00637L 元大滬深300正2 -3840 0 2891 中信金 6215 -1401 2313 華通 -3437 -6114 00693U 華頓S&P黃豆 5676 0 1101B 台泥乙特 -3413 0 00738U 元大道瓊白銀 5337 0 3481 群創 -3273 -36453 2886 兆豐金 4308 -11061 3037 欣興 -3200 5359 2884 玉山金 3683 -7443 0056 元大高股息 -2560 -46594 2885 元大金 3646 5048 2330 台積電 -2441 11159 00708L 元大S&P黃金正2 2960 0 00642U 元大S&P石油 -2341 0 2337 旺宏 2586 -1929 2367 燿華 -2174 12404 1605 華新 2581 5807 00633L 富邦上証正2 -1635 0 00655L 國泰中國A50正2 2516 0 2887 台新金 -1259 -24993 00677U 富邦VIX 2473 0 2317 鴻海 -1116 -11835 2883 開發金 2127 -5159 1102 亞泥 -819 -3038 00632R 元大台灣50反1 2099 0 2454 聯發科 -758 -3619 00850 元大臺灣ESG永續 1955 48577 00739 元大MSCI A股 -666 -4707 2323 中環 1881 27122 00783 富邦中証500 -556 -3134 2344 華邦電 1851 -6373 9938 百和 -556 -1124 3231 緯創 1748 17541 00643 群益深証中小 -542 -2634 6116 彩晶 1653 2623 2474 可成 -524 -2725 2881 富邦金 1599 7633 3038 全台 -477 -807 3049 和鑫 1519 -331 6278 台表科 -466 -2804 020000 富邦特選蘋果N 1364 0 2464 盟立 -462 -1219 6239 力成 1345 3958 00640L 富邦日本正2 -458 0 5880 合庫金 1202 -3351 00671R 富邦NASDAQ反1 -445 0 2880 華南金 1158 -5796 00766L 台新MSCI中國正2 -445 0 2882 國泰金 1028 -3527 2618 長榮航 -438 -3737 2412 中華電 938 3685 2890 永豐金 -413 -7684 2515 中工 834 -450 00648R 元大S&P500反1 -400 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股