台股盤後─光學元件股成重災區 節前買盤退縮指數下跌收黑

蘋果新手機零組件拉貨急切，光學元件廠獲多鏡頭設計加持，營收動能持續升溫，大立光 (3008-TW) 及玉晶光 (3406-TW) 8 月營收都大幅跳升創新高，但股價卻呈現弱勢，加上中秋節長假在即，多方動能持續收縮卻步，台股指數今 (10) 日收盤下跌 47.56 點，收在 10753.58 點。

台股今日成交值 1197.79 億元，與昨日的 1167 億元成交值微增，就技術線型來看，國泰證期顧問處協理簡伯儀說，加權指數今日雖下跌，但仍站穩所有均線，只是櫃買指數今日收 139.77 點，跌破 5 日線，顯示中小型個股賣壓大，短期也可能拖累集中市場表現。

不過，簡伯儀說，台股仍站穩所有均線，且走勢維持在下降趨勢線之上，對多方仍有利。

台股今日成交值微增，分析師黃漢成說，市場大戶面對中秋節 3 天的長假採取保守態度退居觀望，深恐長假期間貿易戰加劇，但即使台股拉回，季線 10680 點及半年線 10651 點，仍為台股重點支撐。

台股除今天的大立光、玉晶光下跌之外，台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 等權值股也都下跌；台積電今日盤後發布 8 月營收，達 1061.18 億元，月增 25.2%，年增 16.5%，受惠蘋果新 iPhone 即將上市，主晶片出貨動能加溫，另外 5G 相關產品需求穩健，推升單月營收再寫新高紀錄，總計台積電 7、8 月營收已達 1908.76 億元，9 月營收料將向下修正，不過第 4 季可望再向上。

大立光今天收盤下跌 5.39%，收報 3775 元；玉晶光下跌 7.95%，收盤報 417 元，為今天光學元件股的重災區，而新鉅科 (3630-TW) 收盤下跌 3.21%，收盤報 105.5 元。