蘋概三王軟腳 台股無力站穩10800點

亞股今日漲跌互見，台股受蘋概三王拉回拖累，多頭力道不足，最低下探至 10748 點，失守 10800 大關，持續盤下震盪，權值、高價走勢不一，盤面從電子轉移至金融類股，電機機械、塑膠、生技也有不錯表現，惟市場觀望美國聯準會及美中貿易談話，多頭追價意願不高，今日預估量約 1200 億元。

蘋概三王今日表現平淡，股王大立光重挫近半根跌停板，台積電、鴻海跌幅也逾 1%，三王同步拉回影響下，盤勢持續受壓，權值股部分，金融類股延續昨日攻勢，國泰、富邦、中信金皆有近 1% 漲幅，其餘如第一金、兆豐金、玉山金漲幅皆達 1%。

高價股在大立光、玉晶光同步重挫下，一片綠油油，玉晶光跌幅逾半根跌停板，緯穎跌幅近 4%，祥碩、和泰車也有 2% 以上的跌幅，不過信驊、精測則因 5G 題材持續發燒，逆勢上漲，漲幅近 1%。

電子類股今日在蘋概三王拖累下，皆同步出現修正，臻鼎 - KY、台郡、欣興跌幅皆 4%，國巨、大毅跌幅近 2%，其餘個股如瀚宇博、新日興、健策、禾伸堂皆有近 1% 的跌幅，至於昨日強漲的聯陽，今日跌幅逾 3%，也讓人格外關注明日法說內容。

電機機械方面，駐龍今日掛牌上市，蜜月行情發威，漲幅近 15%，衝破 160 元大關，也帶動相關個股表現，亞德克 - KY、時碩工業漲幅達 4%，其餘如上銀、大同、高力也有 2% 漲幅。

生技類股今日再成資金買盤標的，中化生修正後再攻高，漲幅逾半根漲停板，麗豐 - KY、旭富、寶齡富錦皆有近 2% 的漲幅，其餘如康聯 - KY、科妍、訊映也有 1% 以上的漲幅。

整體而言，目前線型格局雖偏多，但隨著台股賣壓湧現，指數恐持續狹幅震盪，加上市場觀望美國聯準會及美中談話，追價意願不高，台股短期恐仍盤整為主。