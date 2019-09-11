台股盤前－蘋果新機亮相美股由黑翻紅 關注蘋概股、營收亮眼個股

蘋果正式發表新機，一如外界預期並沒有明顯亮點，但價格相較前一代手機降價，也讓美股盤中由黑翻紅，尾盤僅那斯達克小跌作收，法人指出，隨著中秋長假在即，台股動能收斂，但蘋果新機亮相，後續可留意蘋概股、營收表現亮眼的個股，台股昨 (10) 日加權指數終場下跌 47.56 點、收在 10753.58 點，成交值 1197.79 億元。

美股四大指數表現，道瓊指數上漲 73.92 點或 0.28%，收 26909.43 點；那斯達克指數下跌 3.28 點或 0.04%，收 8084.15 點；標普 500 指數上漲 0.96 點或 0.03%，收 2979.39 點；費城半導體指數上漲 6.76 點或 0.43%，收 1583.15 點。

蘋果秋季發布會正式推出推出旗艦新機 iPhone 11/Pro/Pro Max，除了三鏡頭、搭載 A13 晶片，還加入全新升級的 Super Retina XDR 螢幕，台灣也入列首發名單，本週五 (13 日) 預購開跑，預計下週五 (20 日) 開始陸續出貨，iPhone 11 價格起價落在 699 美元 (台灣起價 24900 元)，iPhone 11 Pro/Pro Max 最低售價分別為 999、1099 美元 (台灣起價 35900/39900 元)。

蘋果也宣布 Apple TV + 串流媒體訂閱費為每月 4.99 美元，價格低於迪士尼和 Netflix 串流媒體服務，而受新品發布激勵，蘋果股價上漲 1.18%。

上市櫃公司也陸續公布 8 月營收，晶圓代工龍頭台積電 8 月營收達 1061.18 億元，月增 25.2%、年增 16.5%，受惠蘋果新 iPhone 即將上市，主晶片出貨動能加溫，另外 5G 相關產品需求穩健，推升單月營收再寫新高紀錄。

聯發科也受惠客戶新品陸續上市，推升 8 月營收表現，營收達 230.43 億元，月增 11.38%，年減 1.95%，創近 11 個月新高，

金管會要求，純網銀董事、監察人派任需遵守「金金分離」原則，傳出引發銀行股東反彈，更傳出參與投資將來銀行的兆豐揚言撤資，對此，金管會依然堅守「金金分離」政策，顯然不受撤資威脅，主委顧立雄更提出，純網銀董事、監察人派任有三大原則，若有利益衝突，即不得兼任純網銀董事、監察人。

行政院長蘇貞昌昨前往屏東視察交通建設，親自宣布高鐵將南延屏東，交通部也向外界說明將 4 大路線規劃案，包含燕巢案、左營案、高雄案、小港潮州案，希望高鐵延伸屏東能升級台灣軌道運輸。

法人指出，蘋果新機正式發表亮相，雖然規格與外型一如外界預期沒有明顯亮點，但售價方面較前一代降低，預期將有助於銷售表現，此外上市櫃公司 8 月營收出爐，台股技術面也未由多轉空，維持多頭格局，後續可留意蘋概股、營收表現亮眼的個股。