台股盤中—股王大立光領軍三雄走弱 失守10800點關卡 回測5日線

美股周一表現平淡，台股今 (10) 日小跌開出，早盤一度翻紅站回 10800 點關卡，但股王大立光領軍電子三雄同步下挫，加上台塑四寶僅南亞、台化逆勢表態，儘管富邦金、國泰金等金融權值股力守盤上，多頭買盤動能仍疲弱，指數盤中翻黑後一路下挫，回測 5 日線，預估今日成交量約 1400 億元。

台股今日開盤下跌 9.19 點，以 10791.95 點開出，早盤一度翻紅站回 10810.03 點，盤中翻黑，最低下挫至 10732.78 點。從族群表現來看，上市股中以機電族群表現最強勁，漲幅約 0.9%，表現最弱勢為光電指數，跌幅逾 2.2%；上櫃族群方面，僅機械族群站穩盤上，漲幅逾 0.3%，最弱勢為資服族群，跌幅逾 2.2%。

電子三雄方面，台積電開低走低，盤中持續下探，跌幅逾 1.5%，跌破 5 日線；鴻海表現同樣失守 5 日線，盤中跌幅也超過 1%；股王大立光受外資降評至劣於大盤衝擊，股價為三雄中表現最弱勢，盤中跌幅逾 4.5%，再摜破月線與年線。

生技醫療族群今日表現強勢，易威早盤直奔漲停，訊聯大漲逾 8%，晶宇漲幅逾 7%，基亞、中化生漲幅逾 5%，瑞基、訊映、麗豐 - KY、智擘漲幅逾 2%，佰研、旭富、東洋、晟德等，表現也都不俗。

機械類股同樣躍升盤面焦點，樂士大漲逾 5%，亞德客 - KY 漲幅也超過 4%，高力、上銀漲幅逾 2%，全球傳動、福裕、恩德等均站穩紅盤之上。

在電子股走疲下，資金輪動至金融族群，玉山金、兆豐金、第一金、華南金、中信金、富邦與國泰金等，同步攀揚。

此外，友達昨 (9) 日宣布將從 ADR 下市，並由元太董事長柯富仁擔任新總經理，加上時隔 17 年，首次啟動庫藏股護盤，激勵今日股價早盤一度大漲逾 4%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，由於適逢蘋果發表會前夕，而市場認為，就所流出的資訊來看，iPhone 新機規格或外型沒有明顯亮點，導致市場看法保守，蘋概股陷入修正，帶動指數明顯震盪壓回。

蔡明翰認為，目前台股技術面還未由多轉空，維持多頭格局不變，後續可觀察蘋概股在市場低預期、去年基期偏低下，若成交量縮減、賣壓減輕，可逢低布局。