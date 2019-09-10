Libra推出之初將掛鉤5種法幣 可能排除人民幣

彭博商業新聞台《BNN Bloomberg》今（10）日稍早報導稱，Facebook 向美國參議員分享有關旗下穩定幣項目 Libra 擬議掛鉤的國家貨幣列表時指出，Libra 推出之初，將由美元、歐元、日圓、英鎊和新加坡幣支持，而人民幣則是被排除在外。

中國長期以來盼望，有朝一日能將人民幣確立為與美元相當的全球儲備貨幣，鼓勵各國政府將其貨幣納入儲備資產，導致全球外匯儲備管理機構對美元的依賴度有所降低。今年 6 月，中國人民銀行行長易綱更是公開表示，已有 60 多家央行把人民幣作為儲備資產。

為此，弗吉尼亞州民主黨參議員 Mark Warner 表示，他曾要求 Facebook 承諾將人民幣從 Libra 的掛鉤資產列表中排除，而這次提交的名單則是 Facebook 回應了他對人民幣的憂慮。

不過，Facebook 也回應稱，最終入選哪些貨幣將由 Libra Association 做決定，上述決定將視乎各國現況而有所調整，包含當地任何間接或直接的監管限制。

Facebook 接著表示，即便美國境內的監管機構仍有疑慮，但仍將保留在美國境外推出 Libra 的可能性，該公司寫道，「我們深知，在全面解決監管問題並在該司法管轄區獲得監管批准之前，Libra Association 不會在任何司法管轄區內推出 Libra。」

區塊客本週稍早報導，Facebook 在遊說文件中披露，該公司近期新聘兩名遊說人士，以幫助說服那些要阻止其推出加密貨幣項目 Libra 的議員。

據悉，為推動美國國會接受 Libra，並解決監管方面阻力，在過去的兩個月中，Facebook 在關於加密貨幣及其相關問題方面已獲四家公司加入作遊說工作，當中一家正是 Facebook 早前宣布的華盛頓遊說和監管合規公司 FS Vector。據美國國會披露遊說登記文件，Facebook 聘請 FS Vector 是希望尋求獲得區塊鏈政策相關問題的支持。

這篇文章 Libra 推出之初掛鉤 5 種法幣 Facebook：或排除人民幣 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』