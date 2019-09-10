無視幣圈反彈聲浪 「離岸人民幣穩定幣 CNHT」來了

加密貨幣交易所 Bitfinex 的關係企業暨穩定幣發行商 Tether 官方消息指出，已正式推出「錨定離岸人民幣（CNH）的穩定幣 CNHT」。

Tether 在聲明中表示，「我們很高興宣布推出新的穩定幣 CNHT，離岸人民幣將被添加到我們所支持的貨幣清單當中，同時也標誌著 Tether 在促進美元、歐元等傳統貨幣數位應用方面取得的進展。此前，Tether 也已推出美元穩定幣 USDT 和歐元穩定幣 EURT。

根據官方說法，CNHT 最初只能作為 ERC-20 代幣在以太坊區塊鏈上使用，Tether 並公佈了 CNHT 的智能合約地址。

早在上個月，DGroup 創始人、Bitfinex 股東趙東就曾發布朋友圈預告稱，「Tether 近期將會發行 CNHT」，而趙東旗下 P2P 借貸平台與錢包服務 RenrenBit 將會第一時間開通 CNHT 交易和充值提現。

他當時表示，「就個人而言，我認為離岸人民幣穩定幣可以促進​​離岸人民幣的流通並使其國際化。監管機構可能會很高興看到它繼續發展並取得成功。」

趙東隨後接受媒體採訪時表示， CNHT 準備金預計將由一家位於比利時銀行負責進行，在他看來，CNHT 將帶來 2 大益處：第一，減少 Tether 在業務營運上對美元穩定幣 USDT 的依賴；第二，促進離岸人民幣的流通。

中國幣圈反彈甚大

消息傳出不久後，隨即也引來中國幣圈激烈反彈，像是 Primitive Ventures 創始合夥人萬卉（Dovey Wan）就在推特上表示，中國當局很有可能會被該舉措激怒，希望這不會對 Tether 產生負面影響。

萬卉隨後針對網友的提問回應道，「CNHT 現實意義並不大，離岸人民幣的入金實質和美金一樣，而在岸人民幣入金到 BTC 或者 USDT 是依賴 P2P、 場外交易人員所支撐起來的。再者，無論任何幣種，新發行的穩定幣都很難追上 USDT 的數量級流動性，更何況將人民幣作為次級資產的抵押」。她最後甚至反問道，「不知此舉意義何在」。

區塊鏈資產銀行 LBank 共同創辦人何偉同樣表示，「這個事情就是脫褲子放屁，中國沒有真正的需求，海外也沒人要用，唯一好的，就是讓人民幣和美金自由兌換，這個人民幣的發行方，還不是中國境內的組織。」

此外，《金色財經》創始人兼節點資本創始人杜均隨後更是放話，「任何上線 CNHT 交易對的平台，我以及節點控股企業都會抵制」。原因是杜均認為，這將為境內加密貨幣使用者和企業增加系統性風險。

這篇文章 無視幣圈反彈聲浪 「離岸人民幣穩定幣 CNHT」真的來了！ 最早出現於 區塊客。

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