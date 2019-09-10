比特大陸推兩款新礦機！ S17e 預售不到一分鐘即售罄

比特大陸 9 月 6 日發布官方聲明表示，推出兩款新型號的 Antminer 礦機，其中一款是功能強大的 Antminer S17e，挖礦算力達到 64 TH/s，功耗比 45 J/TH，正常功率模式下算力則為 53 TH / s，效率為 45 J / TH。

Antminer 礦機官網顯示，S17e 型號礦機從預售開始到顯示「售罄」的時間不超過一分鐘。

另一款則是價格較為實惠的 T17e，算力 53 TH / s，功耗比 55 J / TH，價格雖更低但可與 S17 相媲美。比特大陸稱，「這兩款新型號通過雙管散熱技術提升了散熱效率，旨在維持長期穩定的運行和降低客戶的維護成本。」

此外，這兩款新型礦機還裝載了安全軟體以防止「惡意攻擊」，從 9 月 9 日起到 9 月 11 日分三批出售，並將於 11 月發貨。若有延遲交貨的情況發生，「則將根據礦池的 PPS 獎勵（電費扣除）」向買家提供補償。

官網顯示，S17e 售價為 2,784 美元，相較於 S17 礦機當初在 7 月 31 日約 3,900 美元的預售價更為便宜。另有知情人士在社交平台上表示，比特大陸這次預售訂單量極大，價值上億的訂單不在少數。

不過，有接近比特大陸的礦工表示，以上說法略有誇張，實際上，訂單金額超過千萬就可以視為巨額訂單。同時，他表示購買 S17e 礦機的不僅有礦工，還有礦業公司和礦場。這一說法也與另一知情人士的看法一致，後者表示礦業公司有可能會壓貨，待礦機價格上漲再行出售。

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