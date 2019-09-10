iPhone晶片拉貨發威 台積電8月營收1061.18億元 再寫單月新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(10)日公布 8 月營收，達 1061.18 億元，月增 25.2%，年增 16.5%，受惠蘋果新 iPhone 即將上市，主晶片出貨動能加溫，另外 5G 相關產品需求穩健，推升單月營收再寫新高紀錄，總計台積電 7、8 月營收已達新台幣 1908.76 億元，9 月營收料將向下修正，不過第 4 季可望再向上。

台積電累計前 8 月營收已達 6505.78 億元，年增 0.6%；台積電估，第 3 季營收約可達 91-92 億美元，季增 17-19 %，中位數 18%，主要受惠蘋果新機上市前的晶片拉貨動能，及 5G 相關高速運算晶片需求成長，其中主要出貨製程集中 7 奈米。

根據台積電的財測，以 1 美元兌新台幣 31 元計算，台積電第 3 季新台幣營收約會落在 2821-2852 億元，季增 17-18%，以 7、8 月合計營收 1908.76 億元來看，9 月營收預期將較 8 月修正，估再跌破千億元。

台積電第 4 季營收估仍可優於第 3 季，法人看好季增幅可上看 12-13%，主要動能來自蘋果 iPhone 新手機晶片拉貨動能，另外還有高速運算與非蘋手機晶片需求穩健向上，包含華為旗下的海思與美系手機晶片大廠拉貨動能都急速加溫，台積電第 4 季美元營收可望重返百億元以上。

就全年而言，台積電預期，5G 需求持穩向上，7 奈米製程稼動率滿載，因此儘管短期景氣不確定性高，加上美中貿易戰戰火延燒，不過下半年營收仍可逐季成長，全年受整體市場需求降溫影響，全年不含記憶體的半導體產值，估年減 3 %，晶圓代工則年減 1 %，台積電表現仍可優於平均值，法人看好營收可望持平到微幅成長。