半導體布局先進製程 Q2製造業投資年增近4成

經濟部統計處今（10）日公布第 2 季製造業投資及營運概況，其中，國內資產增購 3397 億元，年增 38.2%，創 2010 年第 4 季以來最大增幅，主要因半導體布局先進製程帶動。不過，受貿易戰干擾，第 2 季製造業營收 6.66 兆元，年減 2%。

經濟部表示，累計上半年國內固定資產增購達 6642 億元，年增 33.6%。以固定資產型態來看，第 2 季以機械及雜項設備增購占 82.2% 最多，年增 43.6% 最高；房屋及營建工程占 17%，年增 17.7%。

就行業別觀察，電子零組件業第 2 季固定資產增購 2119 億元，占製造業的 62.4% 居各業之冠，年增 53.9%，主因是半導體業者積極布局先進製程與擴充產能，持續擴建廠房及增購機械設備所致。

其次依序為化學材料業增購 201 億元，年增 11.4%；金屬製品業增購 135 億元，年增 79.2%；電腦電子及光學製品業增購 122 億元，年增 7.2%；機械設備業增購 97 億元，年減 5.8%。

至於營業收入方面，第 2 季製造業營業收入 6.66 兆元，季增 6.7%，年減 2%，累計上半年營收為 12.9 兆元，年減 2.5%，主要因傳統產業受到美中貿易紛擾懸而未決，市場需求觀望及價格續弱影響，營收普遍下滑，加上電子零組件業因 DRAM、液晶面板價格續跌，及終端電子產品需求疲弱所致。

展望未來，經濟部表示，新興智慧科技應用投資持續擴增，有利半導體廠商持續投資先進製程，而國際間貿易爭端促使全球供應鏈重組，使廠商回台擴廠逐漸升溫，加上離岸風電建設需求挹注，可望引領製造業投資持續成長，相關產業供應鏈營收預期將逐步回升。