利機雙引擎發威 全年EPS上看2.5元

半導體通路商利機 (3444-TW) 今年上半年 EPS 已達 1.3 元，創歷史新高，展望下半年，總經理張宏基表示，在 OLED 材料需求持續看增下，加上布局散熱片效益顯現，雙引擎推升下，下半年營運可望持穩上半年，法人估，全年 EPS 可望上看 2.5 元，明年更有機會衝上 3 元。

張宏基表示，近年營運政策調整已見效，今年上半年毛利率、EPS 雙創新高，主要受惠 OLED 相關材料代理擴張有成，預計在中國產能增加帶動下，明年成長動能會更強勁，毛利率則會持穩 30%。

此外，散熱片也是近年利機積極布局的市場，今年營收比重約 2%，預計明年在客戶成長帶動下，營收比重可望提升至 10%，總營收貢獻上看 1 億元。

張宏基指出，利機轉投資效益在今年逐漸浮現，目前轉投資分為 2 大區塊，分別為韓國記憶體基板廠及日本利騰國際科技，各持股 30%，今年上半年轉投資的收益達 EPS 0.34 元，預計下半年轉投資的收益會小幅下滑，全年貢獻 0.61 元。

展望明年，張宏基表示，利機目前營收比重為面板相關 40%、封裝材料 37%、基板 16%，且明年三大產線成長動能皆強勁，其中，基板營收貢獻將成長 10%，在三大產線同步帶動下，明年營收可望年增 10%。

利機 8 月營收 0.67 億元，月減 6%，年減 12%，累計前 8 月營收 5.28 億元，年減 6%。