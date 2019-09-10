盤前財經大事搶先讀2019年9月10日

今日操盤前瞻

蘋果秋季發表會

中國 8 月 M2 貨幣供給

日本 8 月工具機訂單

法說會：新紡、台微體、康聯 - KY

除權息：磐儀、新唐、冠好

新股掛牌：駐龍

iPhone 新機發布在即 分析師：升級熱潮或將來襲 銷量高達 2 億台

華爾街部分分析師週一 (9 日) 樂觀看待蘋果 2019 年 iPhone 新機銷售，研判中國升級熱潮推動下，銷量可能達 2 億台。閱讀全文...

投資績效太旺！富邦金 8 月獲利年增 59% 前 8 月可望穩坐獲利王

富邦金 (2881-TW) 昨 (9) 日公布 8 月稅後純益 72.2 億元，較去年同期大舉成長 59%，主要是投資績效太旺；累計前 8 月稅後純益為 494.53 億元，較去年同期成長 5%，每股稅後純益 (EPS) 為 4.58 元，以目前公布的金控獲利數據來看，富邦金可望續奪金控獲利王。閱讀全文...

〈友達人事異動〉兩原因考量 擬申請美存託股票下市轉上櫃 最快 10/1 完成

面板大廠友達 (2409-TW) 昨 (9) 日拋出產業震撼彈，發布重訊表示，擬將公司美國存託股票 (ADSs) 自紐約證券交易所 (NYSE) 下市並轉至美國櫃檯買賣市場 (OTC) 交易，且有意在達到條件後辦理註銷註冊，終止在美國證券市場交易，友達表示，採取此做法主要考量兩因素，降低管理成本及籌資管道多元，預計最快 10 月 1 日轉至美國 OTC 交易。閱讀全文...

〈友達人事異動〉柯富仁接任總經理暨營運長 將有三大目標

面板大廠友達 (2409-TW) 9 日發布重訊宣布高階人事異動，經董事會決議，將由元太 (8069-TW) 柯富仁擔任新任總經理暨營運長，友達表示，此次調整將集團面板產業鏈資源整合布局，有助擴大出海口，柯富仁也將迎接友達未來 3 面向布局與目標，包含面板本業、場域經濟及新事業。閱讀全文...

〈國泰金看經濟展望〉估台灣央行 9 月不降息 台商回流需導引資金有好投資標的

國泰金 (2882-TW) 昨 (9) 日明確預測，台灣央行 9 月不會降息，投資長程淑芬表示，台灣需要的不是降息政策，而是要引導資金有好的投資，進入很好的資產管理產業，政府力推台商回流，台商回流要能實質產生好的長期收益，關鍵在有無適合可投資的案子，若無，台商資金還是會出去。閱讀全文...