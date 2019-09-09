霹靂啟動接班 第五代接班人黃亮勛升任總座

霹靂 (8450-TW) 董事會今 (9) 日通過，任命原任副總經理的黃亮勛，接任總經理一職，黃亮勛父親、霹靂董事長黃強華則卸下總經理，並兼任總裁，正式宣告開啟接班傳承，霹靂第五代接班佈局已然啟動。

黃亮勛自 2015 年底接任霹靂海外事業發展以來，海外市場營收從 2015 年度的 3%，逐年增加至 2018 年度 16%，並主導 2016 年起台日合作「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀」成為世界知名 IP，今年黃亮勛更促成霹靂與 Netflix 合作，從 7 月 12 日起，首度進軍國際影音串流 (OTT) 平台，推動「刀說異數」同時在超過 190 國上映。

霹靂董事會肯定黃亮勛近年的努力成果，在今年公司全力推動播放平台數位化之際，為使組織重整，並有效整合資源，落實短期霹靂集團最重要的數位化目標，因此任命黃亮勛接任總經理一職。

黃亮勛表示，接任總經理後有三大營運方向，分別是數位化、國際化及 IP 多元化。截至今年 8 月為止，中國商品營收仍大幅成長，與日本合作的劇場版電影「西幽玹歌」，也將於 10 月下旬上映，持續擴大國際市場收益，成為未來重要營收成長動能，也將開發多元 IP，目標在台灣、中國、日本及其他國家，以更多元 IP 開拓市場。

霹靂今日也公告 8 月營收，合併營收達 5372 萬元，月增 9.4%，年增 1.75%；前 8 個月累計營收 4.12 億元，年減 7.85%。霹靂財務長郭宗霖表示，台灣市場的霹靂劇集收入，飽受線上盗版影響，年底將推出全新線上收視平台，將有效減少線上盗版的影