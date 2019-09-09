國民黨團提搶救青年低薪 勞動部：多項措施已執行

國民黨立院黨團今 (9) 日宣布將推動《提升薪資執行特別條例》草案，提出 9 項措施解決低薪問題。對此，勞動部表示，其中多項皆是目前已經執行的措施，並強調收入未滿 3 萬元者已明顯調降，薪資水準逐步提升中。

勞動部表示，近年來每年皆檢討基本工資，基本工資月薪由 2015 年的 20008 元，明年將提升至 23800 元；而時薪也將由原來的 120 元，提升至 158 元。

勞動部指出，若以立委所提的「人力運用調查」統計數字來看，受僱者每月主要工作收入未滿 3 萬元者，已由 2015 年的 37.93%，降為 2018 年的 33.28%；未滿 4 萬元者，則由 68.13% 降為 66.62%。

此外，工業及服務業受僱員工全年總薪資的中位數，也從 2015 年的 45.8 萬，提升至 2017 年的 47 萬。顯見整體的勞工薪資水準，正逐步並且持續提升中。

對於立委草案中所提出的措施，勞動部表示，其中多項皆已是執行中的措施，包括政府不僅為軍公教人員調薪 3%，更替中央地方各機關臨時及派遣人員、約僱人員調薪，勞動部更與教育部合作辦理「青年就業領航計畫、青年儲蓄帳戶」，而針對低薪情形較為普遍的行業，更是專案檢查的重點對象。

勞動部表示，會持續落實各項提升勞工薪資水準的政策，包括由勞動部統合 8 個部會資源所推動的「投資青年就業方案」，將在 4 年內投入近 95 億元，對不同階段的青年提供各項協助，來提升就業環境與薪資水準。