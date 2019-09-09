健鼎8月營收跨越50億元大關創新高 Q3將登峰

蘋果供應鏈大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW) 8 月營收登頂，PCB 廠健鼎 (3044-TW) 今 (9) 日公布最新營收數字，8 月營收 51.83 億元創新高，月增 4.36%，年增 3.77%，主要在包括手機板、汽車板的 HDI 製程接單爆滿，加上新台幣兌美元貶值，進一步推升 8 月營收創歷史新高。

健鼎今年前 8 月營收 354.94 億元，年增 4.11%，法人估健鼎今年第 3 季營收將以逾 150 億元改寫新高，健鼎過去營收單季新高為去年第 3 季創下的 147.23 億元，今年第 3 季可望再突破。

健鼎 8 月營收首度超越 50 億元改寫新高，主要原因包括手機、汽車板的 HDI 製程接單爆滿，加上新台幣兌美元貶值，推升單月營收上揚。

值得注意的是，健鼎以美元接單，但以人民幣支付原物料、工資、水電等直接成本，在人民幣對美元貶值下，獲利率可望隨出貨規模擴大而進一步提升。

健鼎第 1 季及第 2 季均為台股 PCB 廠每股純益王，上半年營收為 253.44 億元，毛利率 18.46%，年增 1.74 個百分點，稅後純益達 23.67 億元，年增 29.63%，每股純益為 4.5 元。

健鼎 7 月營收 49.67 億元，創歷史次高，8 月推升超越 51 億元大關，創新高。

健鼎 PCB 應用主要集中記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等為主，是小米手機 PCB 板供應商；湖北仙桃廠去年第 4 季增加每月 60 萬平方呎新產能，總產能增至每月 180 萬平方呎，整體產能達每月 900 萬平方呎，目前在中國所有 PCB 廠中，產值僅次臻鼎 (4958-TW) 居第 2 位。

健鼎中國湖北仙桃第 3 廠興建土木工程已經動工，總簽約金額達人民幣 4.43 億元 (折合新台幣約 20.42 億元)，資本支出金額已占今年規劃 35 億元一半以上，新廠全部興建工程預計在今年底完工，將視產能需求及調配狀況購置設備進駐。