華研8月營收月減7% 授權業務後市看俏

華研音樂 (8446-TW) 今 (9) 日公告 8 月合併營收 1.29 億元，月減 7.04%，年減 8.45%；前 8 個月累計營收 9.78 億元，年減 12.48%。華研表示，下半年已排定的大型演唱會再增加 2 場，且在阿里巴巴參與戰略合作方網易雲音樂融資的資金挹注下，可望帶動網易雲付費會員成長，對公司授權業務具正面助益。

展望下半年，華研表示，下半年已排定的大型演場會將再增加 2 場至 21 場，全年演唱會場次達 31 場，為去年 13 場的 2.4 倍，且旗下藝人持續推出作品，江宏傑擔任日本 GTN 公司代言人，F.I.R. 與日本 Do As Infinity 大無限樂團合作單曲，曾之喬主演的新戲討論熱烈，在藝人作品獲熱烈迴響之下，相關活動邀約也可望更熱絡。

華研擁有約 2000 首膾炙人口的歌曲著作權 IP，且平均每年新增加 100 首歌曲 IP，而華研在中國獨家授權的戰略合作對象網易雲音樂，獲阿里巴巴集團斥資 7 億美元參與新一輪融資，網易雲音樂市值估達約 70 億美元。

市場認為，中國互聯網公司願意持續挹注龐大資金，爭取線上音樂市場用戶與版權，顯見中國線上音樂市場仍大有可為。而華研作為網易雲音樂的戰略合作方，除持有網易雲音樂股權的市值提高外，在龐大資金挹注下，網易雲可更深耕線上音樂用戶與版權，帶動付費會員成長，使歌曲 IP 增值空間增加，對華研授權業務具正向助益。

此外，華研未來也會多方代理歌曲版權業務，加速累積公司曲庫 IP，近期已代理張韶涵最新專輯，9 月發表第一首單曲《引路的風箏》，未來還會持續拓展歌曲版權代理業務。