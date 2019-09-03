〈獨家〉晶技再傳捷報 打進三星5G手機供應鏈 通吃各晶片商

5G 商機將於 2020 年進入爆發成長階段，目前全球各大手機晶片廠如高通、三星、海思及聯發科 (2454-TW) 等，都積極推出自家產品，預期最快 2019 年下半年可看到終端產品問世，石英元件供應商晶技 (3042-TW) 也在 5G 晶片產品上取得先機，除已獲聯發科採用，更已獲三星認證。

晶技原為蘋果手機石英元件認證供應鏈成員，打進三星後，晶技將通吃新 5G 手機市場。

晶技原為聯發科長期盟友，與中國華為、美商高通等，維繫良好的合作關係，聯發科在最新開發的 5G 手機晶片上，市場傳將供應華為、OPPO、Vivo 等中國智慧型手機品牌廠商，最快第 4 季出貨，而晶技石英元件也獲認證， 2020 年將搭配聯發科晶片放大出貨。

聯發科首款 5G 手機 SoC 為「MT6885」，供應鏈傳出，由於陸系品牌客戶希望農曆春節前進入量產，因此聯發科該款 SOC 晶片，可望在 2019 年底開始量產，時間點與高通差不多，擠身 5G 晶片領先廠商。

晶技受惠網通、手機高階應用產品出貨順暢，小型化元件 1008 產品完成開發，並順利出貨，帶動營收成長，法人圈估，晶技 8 月營收將提升到 8 億元水準以上，創 32 個月來新高，毛利率也可望攀升。

依晶技手中訂單預估，9 月營收也可維持 8 億元之上，且目前生產、營收達經濟規模，出貨結構有利，8 月毛利率可望至較 7 月的 24.77% 攀升。