〈IFA電子展〉三星 Galaxy Fold 9月6日問世 限量3萬台

2019 年 9 月 6 日柏林國際消費電子展 (IFA) 將在德國拉開帷幕，其中韓國通訊社《Yonhap News》表示，三星可摺疊手機 Galaxy Fold 經過重新設計後，將於同日在韓國重啟發售，預計限量 2 至 3 萬部。

在今年 2 月份舉辦的舊金山發布會上，三星全球首款可摺疊手機 Galaxy Fold，宣布新機將於 4 月 6 日在韓國和美國上市，然而還未等到新機正式發售，就有消息傳出，送測媒體的手機出現了嚴重的螢幕問題。

在經過三星公司的調查後發現，螢幕破裂可能與頂部和底部暴露的鉸鏈的影響有關。此外，在設備內部發現的「物質」也影響了顯示性能，基於這些問題三星馬上做出延遲上市的決定。

而目前三星摺疊手機 Galaxy Fold 已經完成了重新設計，且順利通過了最後的測試，預計將於 9 月 6 日於韓國正式銷售，且有消息指出後續將於 9 月 27 日登陸美國市場，目前三星已將暪國、法國、德國、新加坡與英國列為下一波即將發售的市場。

不過韓國通訊社《Yonhap News》提到，Galaxy Fold 在南韓的售價約 240 萬韓元，折合台幣約 6 萬 1733 元，三星出貨量預估 2 至 3 萬部，而競爭對手華為的摺疊手機 Mate X 同樣延遲上市並重新設計，將微調結構、並搭載麒麟 990 處理器，傳將於 11 月上市，確定會晚三星一步。

台股相關三星 Galaxy Fold 概念股，包括散熱模組廠雙鴻 (3324-TW)、軸承廠新日興 (3376-TW)、材料廠明基材 (8215-TW)，週四 (5 日) 股價表現較平淡。