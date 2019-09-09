新潮科技奪中國封測王！惟封測產業成長遠低於IC產業平均

今 (9) 日，中國無錫舉行的 2019 中國半導體封測技術與市場年會，會中報告中國封測產業 Top 10，以陸廠新潮科技 (長電旗下) 居首，但中國 IC 封測去年產業成長幅度，不如整體 IC 產業，不過封測產能提升則是最大亮點。

根據中國半導體產業協會統計，2018 年全球 IC 封測業銷售收入達 540.6 億美元，年增 4.5%。其中，IDM 型封測企業營收總額為 259.6 億美元，年增 5.7%，佔整體封測業總值 48%，比重提升 0.5%。

至於，封測業代工企業營收額達 281.0 億美元，年增 4.3%，佔整體比重達 52%。

在全球半導體產業增速趨緩之下，中國 IC 產業則保持平穩，規模和競爭力有所增加，產業成長幅度位居全球第一。

中國半導體產業協會統計，2018 年中國 IC 產業銷售額為人民幣 6532 億元，年增 20.7%。在 IC 設計、IC 製造和 IC 封測三大產業中，封測業比重約 33.6%。

而 2018 年中國 IC 封測業成長趨緩，封測業銷售收入由 2017 年的人民幣 1816.6 億元增至人民幣 1965.6 億元，年增 8.2%，遠低於整體 IC 產業平均水準。

不過，中國 IC 封測生產能力則是明顯提升，根據統計，2018 年底，中國具一定規模的 IC 封測企業有 99 家，而生產能力年增率高達 25%。

目前，中國封測業分佈從集中於長三角、珠三角、環渤海地區，已擴散到中西部地區，形成四足鼎立的格局，2018 年中西部地區封測企業比重已達到 14% 與珠三角地區相同，僅次於長三角地區。

在封測企業方面，Top 10 排名較 2017 年略有變化，全訊射頻科技首度進入前 10 大內，排名第 7；瑞薩半導體則由 2017 年的 12 名躍升到前 10。

表: 鉅亨網彙整製表