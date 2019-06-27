中國半導體蓬勃發展 惟「國產替代」仍不足

在美國「封鎖華為」、「封鎖中國科技廠」等一系列動作後，中國國內不斷發出「中國製造」、「國產替代」等聲浪。而中國整個半導體產業是否做好準備因應美國給予的壓力？

以產值來看，跟國際市場比較，中國半導體產業仍是持續向上發展。根據 WSTS 公布的最新統計資料顯示，今年第一季全球半導體產業銷售額為達 968 億美元，年減 12.9%，季減 15.5%。以年率來看已是連續兩季下滑，屬於比較罕見情況，也意味著全球半導體進入產業修正週期。

(資料來源: WSTS)

而根據歷史經驗，這下滑情況可能還會持續 1～2 個季度，才會出現改善。

至於中國半導體產業成長速度與全球相比則是呈現截然不同的情況。根據 TrendForce 預測資料，2019 年中國半導體產值年增率雖然將下滑至五年新低，但年增率依然有機會達到 16.2%，且總產值突破人民幣 7000 億元大關，達人民幣 7298 億元。

其中，IC 製造年成長幅度最高，達 18.6%，IC 設計則是成長 17.9%，IC 封測漲幅 12% 位居第三。

(資料來源: TrendForce)

此外，中國已經漸漸從世界工廠地位，朝向世界市場前進。中國科技品牌的崛起，也支撐起中國半導體前進的動力。

根據 Gartner 的資料顯示，2018 年中國共有四家公司進入全球晶片採購前十名，分別是第三名的華為（211 億美元、年增 45%、比重 4.4%）、聯想（177 億美元、年增 16%，比重 3.7%）、 步步高（137 億美元、年增 18%、比重 2.9%），以及小米（71 億美元、年增 63%，比重 1.5%）。

目前中國正處智慧終端品牌崛起的時代，中國國內半導體市場規模占全球的比重持續增加，因此在「供應鏈國產化」的呼聲之下，中國半導體供應鏈的快速發展會成為不可忽視的力量，問題只是在這轉變過程的快慢。

下表顯示出現今中國製的半導體產品能出現替代的並不高，特別是進入 5G 世代，許多半導體相關的核心零組件仍是歐美大廠的天下。因此要在 5G 通訊取得好的效能，採用國際大廠的產品勢必無法避免。

(表: 鉅亨網彙整製表)

不過今年只是進入 5G 的初期，整個 5G 世代還有很長的路要走，而每一次的科技出現重大轉變都為中國半導體創造機會。像是十年前的中國 IC 設計產業，還是處在「今日山寨」中，現今成為「明日主流」。