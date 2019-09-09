瑞儀8月營收月減10% 本季估季增10-15% 9月料將修正

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 今 (9) 日公布 8 月營收 48.32 億元，月減 10.5%、年增 6.78%，瑞儀表示，本季仍在新舊產品交替期，新產品需求穩定，惟受舊產品比重逐步減少，影響本月出貨、營收低於 7 月，法人預期，在新品需求穩定，本季營收可望季增 10-15%，以此概算 9 月營收約較 8 月略為下滑修正。

瑞儀 8 月營收 48.32 億元，月減 10.5%、年增 6.78%；累積今年前 8 月營收 380.7 億元，年增 23.05%。

法人指出，雖然本季仍在新舊產品交替期，但瑞儀有新品出貨帶動，本季營運仍可優於第 2 季，營收可望季增逾 1 成，達 10-15% ，以此來看， 9 月營收約可達 46 億元。

瑞儀表示，今年客戶拉貨狀況較去年平均，去年主要集中在第 4 季，但目前客戶新品拉貨狀況穩定，能見度可以看到 10 月，不過受全球政經局勢不穩定性仍大，第 4 季仍不明朗，但今年以來客戶拉貨狀況皆正常，並沒有特別感受到客戶提前拉貨需求，而在車載產品方面，需求、出貨逐步升溫，預期將是未來逐步成長的產品別。

瑞儀 8 月除其他主要以車載產品為主的背光產品出貨量增加外，其餘產品出貨量皆略為下滑，行動裝置出貨 797.4 萬件、月減 103.4 萬件，IT 產品為 357.8 萬件，月減 46 萬件，TV 部分則減少至 1.4 萬件，其他主要以車載產品為主的背光產品出貨量則為 19.1 萬件，月增 4.3 萬件。