統振銷歐E-Bike電池能見度佳 8月營收創近6年新高

整車廠巨大 (9921-TW)、美利達 (9914-TW) 銷歐電動自行車出貨量倍增，統振 (6170-TW) 今年以來出貨到歐盟的電池組產品，也展現高成長力道，8 月營收 3.47 億元，創下 59 個月來新高。

統振 8 月營收 3.47 億元，月增 1.91%，年增 31.68%；累計前 8 月營收為 24.56 億元，年增率 21.26%。

同屬電池封裝的新盛力 (4931-TW) ，本周將以每股 18 元掛牌上櫃，由於新盛力與統振能源事業部營收規模相近，市場關注統振與新盛力的比價行情，新盛力今日興櫃成交價格約 40 元。

統振在電動自行車電池熱銷下，8 月營收 3.47 億元，創近 6 年新高，其中電能事業營收逾 1.8 億元，較去年同月 9000 萬元倍數成長。依照統振的接單來看，第 3 季能源事業部門，每月營收都將維持在 1.8-2 億元水準，顯示出貨量增加，有助毛利率穩定向上。

統振電動自行車電池子公司統達，供應電動自行車廠產品數量明顯攀升，去年第 4 季轉虧為盈，今年第 1 季仍獲利，第 2 季起開始大量出貨，持續維持獲利，且新創金融科技事業的移工金融匯款業務，也逐月成長中。

統振第 2 季以來，單月營收都維持 3 億元以上，第 2 季營收 9.39 億元，毛利率提升到 15.14%，季增 1.12 個百分點，年增 1.06 個百分點，稅後純益為 1693 萬元，季增 64.67%，較去年同期大幅轉虧為盈，單季每股純益為 0.19 元。統振第 2 季高營收規模加上優化的產品組合，毛利率 15.14%，創 11 年來的單季新高水準。

統振上半年營收為 17.75 億元，毛利率為 14.61%，年增 0.37 個百分點，稅後純益為 2720 萬元，較去年同期稅後虧損 180 萬元轉虧為盈，每股純益 0.3 元。