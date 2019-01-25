〈2019投研觀點〉鉅亨網總經理：智能投資旋風正席捲全球！

鉅亨網長期關注智能投資議題，自今年舉辦「金融台灣 科技未來：機器人理財論壇」以來，許多投資人都紛紛來信詢問，什麼類型的人適合智能投資? 該如何運用智能投資平台穩定勝率? 目前有那些平台可以選擇? 智能投資如何解決投資難題? 什麼是再平衡機制? 如何挑選智能投資服務？等等與智能投資相關的問題。為了更深入回答投資人的疑問，特別整理以下使用智能投資建議與方法，來因應明年 2019 詭譎多變的投資市場。

最近根據國外研究報告指出，2017 年智能投資顧問平台的資產管理規模已超越 2000 億美元，且 2018 年至 2022 年將以每年 37.5% 速度成長，到 2022 年資產規模可達 1.44 兆美元。甚至將取代部分傳統財富管理業務，顯示智能投資風潮已經不容忽視。

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2019 挑戰多 可嘗試利用智能投資創造勝出關鍵

今年全球受到美國持續升息、美中貿易戰及國際情勢緊張等諸多因素影響，全球金融市場震盪劇烈。許多新手投資人會較難以駕馭突發事件，機動性地調整資產組合配置，也因此為了解決投資人的理財盲點及痛點，智能投資服務目前正如旋風般席捲全球。智能投資講求大數據預測模型、智能演算及投資組合再平衡，目前在台灣，檯面上已超過 9 間金融機構推出智能理財服務，包含：國泰世華、王道銀行、台新銀行、瑞士銀行，除此之外，還有第三方機構及投信投顧推出相關服務，搶攻智能投資商機。

一、Q: 智能投資如何解決投資難題? A: 省時省力分散佈局

面對市場震盪局勢，想要降低市場波動影響，我會建議投資人採取穩健型多元資產配置，採長期投資、善用分批加碼佈局一些防禦性的標的，股市方面如電信、醫療、能源與公共事業等產業，此類型股票較不受市場環境影響，漲跌較平穩，債市方面則可考慮具防禦性質的投資等級債或美國公債。由於全球主要股市和債市已經來到歷史相對高檔，預計要有高報酬表現並不容易，風險也會越來越高，所以宜採取長期投資策略，從震盪的市場中，伺機找到投資機會，同時搭配定期定額的方式，以分散進場時間，若遇到市場大修正，可以單筆進場，分批逢低加碼，但長期下來這樣的策略其實費時又費力。

平常我公務繁忙，最近為了縮減平日整盤的時間，在國泰智能投資平台今年十月上線之後，就立即到平台做完投資習慣及風險調查，確認與自己平時投資習慣相符合後。用國泰智能投資平台試算推薦給我一個全球股市比重 3.5 成、債市比重 6.5 成的投資組合配置。

雖與過去直接投資基金有些差異，但從線上交易、提供資訊、投資標的選擇、投資費用上的計算到投資紀律的實踐都與以往相較簡單省時且門檻低。登入國泰智能投資，就可隨時隨地掌握自己投組的投資表現，輔以理性分析，大幅降低因心理因素造成的錯誤判斷，以增加目標達成機會。

二、Q: 什麼是再平衡機制? A: 提供進出時機點的好幫手

以國泰智能投資平台來說，有個好處是 24 小時全年無休監控投資組合，持續依據市場情況、產品標的表現程度等，隨時監控該投資組合的動態，並不斷優化背後演算法，以便合理控制風險。

啟動再平衡機制的時機點，包括市場波動造成投資組合比例失衡、投資人的風險屬性改變、經過專業團隊評估提出有必要調整，以及當投資標的表現落後或遇到基金狀態改變 (如額控、下架、清算等)，遇到這些情況，投資人往往無法判斷甚麼時候該買甚麼時候該賣，國泰智能投資會主動發送調整通知，提供投資組合調整方向給投資人，當市場有變動時，讓我瞭解目前投資的狀況，過程十分便捷、快速，使我較不會受到市場波動及不理性的投資判斷，而干擾了既有的投資目標，就算是沒有投資經驗的小白，相信也能簡單上手，並長期維持投資應有的紀律。此外，再平衡還有另一個好處，就是賣出已賺取超額報酬的標的少部分單位數，並將獲得的資金再買入表現相對落後的標的，這樣就能實現賣高買低的投資法則。

智能投資結合投資組合理論、大數據，讓投資人多了一種選擇，可以避免 “追高殺低” 的情緒。且相較於傳統投資顧問，智能投資最大的特點就是低門檻、低費用、高效率，對於一般受薪小資族具有吸引力。以往想要享受 VIP 級的財富管理服務，由專人打造專屬的投資組合，資金門檻動輒數百萬元，智能投資的出現，讓中產階級，也能夠享有專家級的資產配置服務。以國泰世華智能投資為例，民眾可選擇以新臺幣或美元來投資，定期定額每月最低金額為 5,000 新台幣或 200 美元。門檻都不算高。目前國泰智能投資平台僅收年費率 0.88% 的信託管理費，客戶調整投資組合也不會另外再收取其他費用。即日起到 2019 年 06 月 30 日前，還享有免信託管理費優惠。

四、Q: 如何挑選智能理財服務？ A: 挑可提供客製化投資策略，並能持續監控市場給予買賣調整通知的平台

整體來說，這麼多金融業者都推出智能理財服務，那麼投資人該如何選擇？回歸到投資目的，要看 KYC 問卷填完後，建議出來的投資組合，風險與報酬比例，是否符合自己的個性與需要。

選擇智能投資，主要仍是在於其低門檻與操作簡易便利性。透過演算法來方便管理自己的投資組合，在可承受的風險範圍內尋求合理的投資報酬，才是這項智能投資服務的真意。而國泰智能投資可協助客戶在透明的量化模型下，建立客製化投組，透過上述的理論與模型，最終將依據你提供演算的參數 (預計投資時間、目標達成金額、每月可投資金額)，計算出最適合的投資組合波動度，並找出效率前緣上的資產配置組合，並由你依據自身喜好選擇資產類別下的投資標的，只要簡單四步驟即打造客製化的投資組合計畫。

且後續在 24 小時監控市場與資產配置保護傘下，定期獲得投資相關資訊與不定時的再平衡調整通知，提醒投資人調整投組配置，幫忙通知賣買的最佳時機點，投資人可隨時保持最佳的投資組合與理財紀律，使投資風險有效再降低。

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國泰智能投資 <小檔案>- 點擊了解更多

特色一、Fintech 創新技術成就多樣性個人專屬投資組合

特色二、24 小時監控投資組合再平衡 維持投資紀律

特色三、收費方式是管理費而不是買進賣出的手續費

特色四、2019 年 6 月 30 日前享免信託管理費優

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※本文係由國泰世華銀行邀稿

※優惠期間至 2019 年 6 月 30 日止，詳細專案說明以國泰世華網站公告為準。

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