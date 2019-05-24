一個首席經濟學家的告白：在投資前，先了解人性與自己的投資模式！

陰雨綿綿的午後，一位年輕投資人與首席經濟學家相約在咖啡廳，除了喝咖啡聊是非外，更想聊聊最近該投資什麼標的、該何時進場最適宜。

喝了一口熱拿鐵，首席經濟學家（以下簡稱首席）慢慢地說：「先別急，在談投資之前，我們先來玩兩題簡單的小測驗吧！」

第一題，美國正在為預防一種罕見的亞洲疾病爆發做準備，預計這種疾病會使 600 人死亡。如果你是某醫院的院長，需決策以下兩種方案救人，你會怎麼選擇？

A. 直接救活 200 人

B. 有 1/3 機會可以救活 600 人；但 2/3 機會可以救 0 人。

換個說法，如果改成下面的陳述，如果你是院長，你會選擇哪一種方案？

C. 直接死 400 人。

D. 有 1/3 機會沒人死；但 2/3 機會死 600 人。

「選好了嗎？」首席問，年輕投資人點點頭，「好，那我們再來看下一個問題。」

第二題，如果你投資標的正在賺錢時，你會選擇哪個方案繼續投資？

A. 50% 賺 1000 元；50% 賺 0 元。

B. 100% 賺 500 元。

若改成以下，如果你的投資正面臨賠錢，你會選擇如何繼續？

C. 50% 賠 1000 元；50% 賠 0 元。

D. 100% 賠 500 元。

年輕投資人再次點頭示意已選好，「那我們公布謎底囉！」，首席說。

第一題中其實 A 與 C 是相同意思，而 B 與 D 也為相同意思，但在過去實驗的結果卻發現，大多數人是同時選擇的答案是 A 與 D，態度是前後不一致的，主因是人們對於正負面的陳述思考方式不同。

而第二題，雖答案 ABCD 皆代表不同意思，但 A 與 C 態度偏向積極；B 與 D 態度則偏向保守，然而過去實驗的結果也發現，大多數人竟是同時選擇答案 B 與 C。此時，年輕投資人搞糊塗了，不禁好奇為何面臨不同陳述時，或是在面對投資賺錢賠錢時，前後態度會不一致呢？

首席笑著回答，「這就是人性呀！是不是有點懷疑是否真的了解自己？」

接著說，「這兩題測驗其實主要就是想搞亂你思緒，唯有讓你先了解人性有多麼不理性，才能打破迷思，找出真正的盲點在哪。以第二題測驗來看，選擇 B 的考量點是當確定賺錢時，『兩鳥在林，不如一鳥在手』，先賺了再放在口袋再說；但是當賠錢的時候選擇 C，反而會思考『或許還有機會可以沒有損失』，而這就意味著對大多數人來說，賺 1 塊錢的感覺與賠 1 塊錢的感覺是不對稱的。」

「反應在投資上時，通常投資人會傾向獲利時趕快出場，但賠錢時卻很難停損，舉例來說，當你賺了 3% 的時候會想趕快賣掉現賺，但當賠了 3% 時，總是會想還有機會翻身，最後結果搞不好是賠更多。」

「因此，在投資前，建議先了解人性與你自己的投資模式！」首席補充地說，「因為人是感性的動物，面對投資的賺賠很常無法冷靜判斷，缺乏不受人性影響的投資紀律。」

此外，首席語重心長地提出以下了「三不建議」，

1. 不要亂碰個股

10 年前全球十大公司，在 10 年後幾乎全數洗牌，更何況是投資某單一個股，未來或許這家公司甚至已不存在？除非你願意與專業投資機構花相同的時間，否則會建議「買個股不如買大盤，買大盤不如買世界」。

2. 不要頻繁進出

研究指出，短線交易失敗率高。以台股為例，投資者的顯著損失，主要來自於積極交易，總覺得不操作、不進出場就不算真正在投資。

3. 不要道聽塗說

建議可善用身邊資源作為投資的顧問群，但請記得對賺取佣金的人永保謹慎。而且理財商品越複雜，相較佣金就越高，如果不懂損益來源，千萬別裝懂貿然投資。投資人最大的盲點就是「賺錢時都認為是自己厲害，賠錢時都認為是別人害」。

「道理易明白，但要做卻難上加難。」首席最後講到，如果覺得自己容易陷於殺高追低的迷思、常進出市場因不操作手會癢，又或是想長期投資卻缺乏穩定的紀律，若是如此，不妨可試試「科學理財」的國泰智能投資吧。

咖啡喝完，雨過天青，窗外也微微露出一抹陽光，看著玻璃中的自己，年輕人似乎又更認識了一些。

本文摘自 <國泰智能投資 - 理財觀點>

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