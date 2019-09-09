小摩推出Volfefe指數 量化追蹤川普推文對市場波動的影響

進軍美股有一個不可不做的功課，就是追蹤川普推特。美銀美林在上週提出報告，表示川普推文愈多，股市下跌機率愈高。摩根大通 (J.P. Morgan, 小摩) 更在進一步分析後，推出 Volfefe 指數，以量化追蹤川普推文對市場波動的影響。

摩根大通發現，Volfefe 指數可以解釋一部分 2 年期和 5 年期美債的隱含波動率。報告作者表示，這是一個大致的推測，因為總統的推文主要關注聯準會，而且人們普遍認為，貿易的緊張局勢首先對近期經濟造成影響，聯準會也會跟隨於此來做出行動。

川普的推文習慣

報告指出，自 2016 年當選以來，川普平均每天向他的近 6400 萬粉絲發送超過 10 則推文。這段期間累計發出約 1.4 萬則，超過 1 萬則是他就職以後所發。

而在約 4000 則在交易時間所發的「非轉發推文 (non-retweets)」中，大概只有 140 則衝擊市場。不過近期這類戲劇性推文，正好與波動性的飆升一致。

(圖表取自 Zero Hedge)

以推文時間來看，川普大部分的推文都是中午到下午 2 點左右發出，下午 1 點的推文大約是下午或晚上其它任何時間的 3 倍多。上午 5-10 點似乎是川普的睡眠時間，這個時間段川普推文很少更新。

此外，川普在凌晨 3 點的推文也比下午 3 點的推文更來得常見。

容易影響市場的關鍵字

川普推文中最容易影響市場的常見關鍵詞，包括了「中國」、「十億 (billion)」、「產品 (products)」、「偉大的」和「美元」等等。

(圖表取自 Zero Hedge)

而在最近幾個月，這一類推文反倒見到愈來愈少的粉絲回應 (喜歡和轉發)。

(圖表取自 Zero Hedge)

摩根大通的結論顯得比較保守，他們表示，「總統在這個社群媒體平台上的評論，在提升隱含波動率方面，具有統計學意義。」

其他對川普推文的看法

美銀美林上週的報告，更關注於川普推文與股市漲跌的相關性，並指出，自 2016 年以來，川普當天發推超過 35 則時，股市為負收益 (跌 9 個基點)，而川普推特文少於 5 則的交易日， 股市為正收益 (升 5 個基點)。

儘管由川普推文分析來看，它常帶來市場的波動性，但他仍然整體對股市有利。道瓊指數在川普 2016 年勝選以來，共上漲了 42%，自他就職以來則漲了 31%。

相對來說，川普推文對大陸股市則比較沒有明確的方向。《Zero Hedge》報導認為，主要原因有三：一、Twitter 在中國仍被禁，無法直接取得；二、川普推文通常不在中國交易時段；三、新奇感消失。

上海金光投資管理基金經理 Zhang Haidong 認為，緊密追隨川普的推文較無意義，他可能今天說這個，明天又寫了完全不同的故事。僅依其推文交易太不保險。