中國市場無法輕忽 蘋果再將中國列入首發

根據外媒最新報導指出，蘋果 9 月 20 日將要正式開賣新一代 iPhone 手機，蘋果已經準備好開賣的前置作業，而根據消息指出中國市場將會在首發名單內，並不受到美中貿易紛擾所影響。

依照之前流出的消息來看，蘋果在 9 月 10 日發布新 iPhone 後，會在 9 月 13 日正式啟動它的預售工作，且在 9 月 20 日上市。

業內人士認為，中國消費市場太大，蘋果十分重視中國這塊市場，因此再度將中國列入首發市場並不意外，再加上中國手機市場競爭激烈，及美中貿易戰引發中國消費者的排它性，使得蘋果要更努經營中國這塊大餅。

(圖片: AFP)

市場傳言，今年蘋果將推出三款新 iPhone，不過在外形上，沒有太的改變，除了鏡頭有較明顯外觀上的變化外，其它則是變動不大。

此外，供應鏈傳出，今年的 iPhone 11 在生產成本上下降 10%，主要是因為今年的新機跟去年的機型相似度極高，內部設計至少有 70% 是相同的，這樣有利於降低生產成本。

不過供應鏈能夠降低 BOM 成本還有其它多方面因素，除了設計上與前一款通用外，實際上今年記憶體等零組件價格下滑，它們也會影響 iPhone 11 手機生產成本。

但從供應鏈環節所省下的人民幣逾 400 元的成本，蘋果並沒有計劃讓利給消費者，最新爆料顯示今年的 iPhone 11 三款手機價格還是會維持去年的售價。

而 2019 年新 iPhone 背部 Logo 將變動至手機中央，消息人士指出這樣做是為了告訴用戶反向無線充電的位置。

根據瞭解，新 iPhone 將搭載反向充電功能，可以為 AirPods 或 Apple Watch 進行充電。而 Logo 的位置會清楚地告訴用戶，想要用手機給其他產品無線充電，只要將產品放置在 Logo 處就好。