貿易戰帶來高波動性 瑞銀：建議減持股票

美中貿易戰持續升溫，並影響全球股市。對此，全球最大的財富管理公司瑞銀 (UBS) 的全球首席投資總監 Mark Haefele 建議，投資者應按投資組合的風險等級，適度「減持」股票，以降低政治不確定性可能帶來的風險。

Haefele 認為，雖然在美國聯準會的寬鬆貨幣政策，以及消費者支出強勁的支撐下，美國很有可能在 2020 年避免經濟衰退，但是「全球經濟和市場的下行風險持續升高，美國與中國之間的會談在短期內主導市場走勢，投資者應該準備好面對更高的市場波動性。」

Haefel 表示：「我們認為，現在並不是個在股票市場承擔風險的最佳環境。」。

瑞銀建議，投資者應降低投資組合的風險，減持股票以降低政治不確定性可能帶來的風險。不過該行同時也建議，可以適度加碼信貸和外匯市場的套利策略，這些策略預期將受惠於低成長環境下的央行寬鬆政策。

此外，瑞銀也提醒投資者不宜像經濟衰退時期，或預期金融危機來臨前的狀態，大幅減持股票，因為情況有所不同。

外媒表示，自 2012 年歐債危機以來，瑞銀並沒有發出減持的建議，也因而加劇了市場對全球經濟放緩的擔憂。「貿易戰正在迅速變化和發展，並且可能會隨著市場的變化而改善。但是對全球經濟和股票市場的威脅顯然在增加。」Haefele 說道。

在先前，聯準會克里夫蘭總裁 Loretta Mester 認為，貿易戰的不確定性持續增加，將為經濟帶來「巨大的下行風險」，原先預估美國經濟將以 2% 的年增率成長，然而貿易戰和其他的政策舉措是否會對美國經濟帶來衝擊仍有待觀察。