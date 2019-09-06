〈銀行攻企業接班〉台灣過半企業面臨交棒課題 銀行多元化搶家族傳承大餅

台灣企業有 98% 是中小企業，而且超過一半正面臨二代接班問題，為協助中小企業傳承，不少銀行搶攻企業接班商機，從辦理傳承論壇講座，到稅務規劃、家族信託到境內外財富資產管理等金融服務，協助家族傳承的客製化服務競爭白熱化。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務副總經理歐陽泓表示，隨著台灣經濟發展的腳步，許多台灣中小企業的第一代創辦人都面臨交棒課題。根據資誠《2019 臺灣家族企業傳承調研報告》，56% 的台灣家族企業掌權者目前為第一代，60 歲以上的掌權者佔 45%，如何將其經營理念、人脈及資源傳承給家族接班梯隊，是大課題。

歐陽泓表示，家族企業的創業者總是希望「家族永續、基業長青」，因此必須要有縝密的規劃，妥善運用股權架構、信託、家族憲法等在國外行之有年的工具，依照最適合二代的方式，逐步交棒給下一代。

歐陽泓舉例，家族股權傳承的方式主要分為生前贈與及未來繼承，「生前贈與」的優點是下一代擁有財力，且不用考慮民法特留分，但缺點是財產贈與後，無法後悔收回；下一代可任意處分，且會因受贈人數多而股權分散。「未來繼承」的優點是上一代於生前擁有財產掌控權，但缺點則是下一代繼承後，將任意處分；股權因繼承人數多而分散，以及需考慮民法特留分。

歐陽泓建議，家族企業可以透過信託規劃，將股權之表彰的經營決策權與財產受益權，予以分離，既可鞏固企業經營權，貫徹委託人意志、明確分配權利，又能解決剩餘財產分配與繼承問題，避免家族紛爭及爭產，並且照顧及激勵家族成員。

為了搶攻家族企業商機，不少銀行辦理講座論壇，例如：台新銀行與遠見雜誌共同舉辦一場「2019 企業傳承國際論壇」，藉由國際案例與國際專家的洞察方享，為台灣中小企業提供傳承概念，並可做為擬訂傳承規劃的借鏡。

台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真表示，因應中小企業面臨的傳承需求，台新銀行已組成專業團隊，可協助提供傳承計劃諮詢、稅務規劃、家族信託、財富資產管理等服務，並擔任第一代與第二代間的橋樑，讓家族傳承更加順暢。

由於台灣家族企業多，企業傳承議題在國內更顯重要；林淑真認為，不論是大企業或是中小企業，傳承的重點不僅是「財富傳承」，更在於「永續經營」，而「永續經營」的落實，財務面的妥善規劃是重要的基礎。

為協助顧客面對內、外部局勢的考驗，玉山銀行也成立專責部門提供私人銀行服務，並於進駐台北最具指標性的商辦南山廣場大樓，除結合環球金融企業服務團隊外，也整合外部首選會計師及法律事務所，提供顧客從個人家族到企業，境內到境外在財富管理與企業營運的全球解決方案。

玉山銀行表示，該行協助企業釐清傳承規劃聚焦於 3W1H，包含要達成的目標（What）、傳承對象（Who）、傳承時點（When）以及執行方案（How），協助企業完成接班規劃、逐步邁向永續發展。