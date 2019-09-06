聯詠擁3大利基 外資點名看好

驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 營運動能看俏，外資出具報告指出，聯詠 OLED 顯示驅動 IC 成長動能強，加上 TDDI (觸控暨顯示整合驅動 IC) 穩定發展，同時，聯詠還具備整合驅動 IC 多重功能的優勢，有機會打進 iPhone 供應鏈，三大利基發展下，維持買進評等，目標價上看 240 元。

外資表示，聯詠 TDDI 銷售單價受市場競爭影響壓力沉重，導致營收貢獻停滯，但聯詠積極擴張中低端市場，隨著銷量成長，可望彌補營收缺口。

此外，外資指出，中國面板廠強勢抬頭下，OLED 顯示驅動 IC 的潛在市場來到 22 億美元，聯詠可望擴大市占，維持營運成長。

外資表示，近 3 年大型 LCD 市場成長動能停滯，2020 年恐持續受壓，但韓國 LCD 逐漸停產，意味面板產業供應鏈逐漸轉移至中國，包括京東方、華星光電，因此，聯詠可望憑藉在中國的高市占，驅動 IC 可望持續穩定貢獻營收。

外資認為，聯詠 OLED 驅動 IC 的毛利率介於 40-50%，遠高於 TDDI 的 30-35%，在 OLED 驅動 IC 的出貨持續看增下，有助整體毛利率表現，加上中國面板廠崛起，聯詠成長動能看俏。