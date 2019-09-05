彭博：蘋果正開發iPhone屏下指紋技術 最快明年採用

據《彭博》報導，蘋果 (AAPL-US) 正為明年秋季的新機研發屏下指紋技術。知情人士說，蘋果正在內部及一些海外供貨商進行測試，儘管最終發表的時間，可能會落在 2021 年或之後的 iPhone 才能採用。

iPhone 的主要競爭對手，如華為、三星、Oppo 及小米，都在旗艦手機上採用了這項技術，屏下指紋最大的優點在於不需要增加邊框，可以保留在手機的正面進行生物識別。

不過屏下指紋目前也有許多缺點待克服，例如高功耗、感應區過小、加厚螢幕及生產困難等問題。

天風國際分析師郭明錤上個月發布了類似報告，認為在未來 12-18 個月，與屏下指紋有關的關鍵技術可望獲得明顯改善，並預期蘋果會在 2021 年推出同時配備 Face ID 與屏下指紋的 iPhone 手機。

在本週的報告中，郭明錤指出，預計在 2020 年第一季發布的三星 Galaxy S11 可能是全球首部採用超薄 (Wafer-level package) 屏下指紋的手機，並使用神盾公司提供的超薄屏下指紋方案。

知情人士表示，蘋果的屏下指紋技術如果測試成功，考慮在 2020 iPhone 型號中加入，目前供應商已經具備將這項技術整合到 iPhone 中的能力，但暫時還無法大規模量產。

蘋果早前在收購指紋掃描的先驅 AuthenTec 公司後，於 2013 年首度在 iPhone 5S 使用 Touch ID 指紋解鎖；之後於 2017 年，隨著 iPhone X 的推出，Touch ID 被 Face ID 所取代。

下週發布的 2019 年 iPhone 11 系列，預計將採用改進的 Face ID 系統，可以在更多角度工作。

此外，《彭博》也表示，蘋果明年上半年推出 iPhone SE 的後繼機型，擁有 4.7 吋螢幕，看起來和 iPhone 8 類似，包括保留 Touch ID Home 鍵。